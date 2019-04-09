Футбол

Сарри: «Сегодня „Челси“ сыграл великолепно»Soccer.ru вчера в 18:56

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал победу над "Вест Хэмом" в матче 33-го тура АПЛ и высказался относительно напряжённого графика своей команды. Моя команда провела отличный матч.
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Маурицио Сарри: «Игра Азара? Это заслуга его матери»

Спорт-Экспресс09:37

Сарри: £ 100 млн – слишком дёшево для Азара

Чемпионатвчера в 18:22

Маурицио Сарри: «Игра Азара – заслуга его матери»

Sports.ru09:19

Маурицио Сарри: «Постараемся убедить Азара не уходить из „Челси“, но это будет сделать нелегко»

Матч ТВвчера в 21:52

Сарри: «Уход Азара — невосполнимая потеря для „Челси“, второго такого игрока не существует»

Sport24.ruвчера в 20:56

Маурицио Сарри – о ситуации Азара: Нужно уважать решение игрока

Советский спортвчера в 18:36

Азар: «Мы проводим хороший сезон»

Soccer.ru09:32
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Происшествия

Свидетель рассказал о причине драки с участием Кокорина и Мамаева

Обновлено в 09:52
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Авто

Появились изображения Chevrolet Niva в премиальном тюнинге

Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина

Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка.
Обновлено в 08:34
Общество

Малышева показала упражнения «для потрясающего секса»

Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram пост с 10 упражнениями «для потрясающего секса».
Обновлено в 07:03
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Музыка

Мадонна выступит на «Евровидении»

Мадонна может стать приглашенным гостем конкурса песни "Евровидение".
Обновлено в 05:51
Происшествия

В Китае девушку арестовали за откровенное видео с пионерским галстуком

Полиция в китайской провинции Сычуань задержала девушку за публикацию в соцсетях видео, в котором она позирует в откровенном наряде с красным пионерским галстуком.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие

Более 13 тыс. человек примут участие в параде Победы

Обновлено в 06:29
Политика

Путин: западные санкции не помешают развитию Арктики

Западные санкции не помешают реализации планов РФ по освоению Арктики, заявил Владимир Путин, выступая на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:04
Экономика

Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума

Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Общество

Александр Беглов: Петербург всегда был центром освоения Арктики

Обновлено в 09:31
Общество

В Архангельске задержали участников митинга против мусорного полигона

Обновлено вчера в 10:17
Наука

Компонент перца чили замедлил развитие рака легких

Обновлено вчера в 06:22
Политика

Порошенко извинился за плакат с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко назвал свой агитационный лозунг "Или Порошенко, или Путин" неудачным.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес

Обнаженная Лобода взволновала подписчиков

Светлана Лобода сфотографировалась полностью обнаженной. Для приличия артистка, набросила на плечи лишь короткую кожаную куртку.
Обновлено вчера в 11:30
Космос

Два запуска спутников перенесли с Байконура на Восточный

Девять запусков ракет "Союз" с космическими аппаратами OneWeb будут проведены с космодрома Байконур, восемь - с космодрома Восточный.
Обновлено вчера в 22:39
Шоу-бизнес

Солист Rammstein отказался рассказать об отношениях с Лободой

Обновлено в 06:44
Экономика

РАНХиГС: половина россиян не удовлетворены своими доходами

"Коммерсант" приводит данные Росстата, Центробанка и академии госслужбы о доходах и расходах россиян и их удовлетворенности от жизни.
Обновлено вчера в 20:37
Политика

Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ

Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.
Обновлено вчера в 12:30
Финансы

Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза

Чистый отток капитала из России в январе – марте 2019 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,2 млрд, сообщает ЦБ.
Обновлено в 09:51
Авто

Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России

Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
Наука

Пищевые добавки могут вызвать осложнения гриппа

В ходе проведения эксперимента над мышами было выяснено, что пищевая добавка E319 усложняла процесс протекания болезни.
Обновлено вчера в 18:30
Политика

Назначены досрочные выборы президента Казахстана

Обновлено в 03:11
Армия и оружие

Порошенко рассказал о ракетах дальностью 1000 километров

Глава Украины Петр Порошенко объявил о создании новой крылатой ракеты, радиус поражения которой составляет более тысячи километров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:56
Политика

Украина выдала России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

Обновлено в 01:18
Здоровье

Росздравнадзор просит Генпрокуратуру проверить свердловских чиновников

В регионе завершилась внеплановая проверка ведомства Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) подвела итоги внеплановых проверок в Свердловской области.
Обновлено вчера в 12:47
Армия и оружие

Эксперт рассказал, как от Крыма будут «отгонять» корабли НАТО

Обновлено в 01:55
Общество

Акция «Москва – с заботой об истории» стартует в преддверии Дня Победы

Заместитель директора - главный хранитель фондов Главархива Москвы Елена Болдина заявила, что в столице стартовала акция "Москва - с заботой об истории".
Обновлено в 07:05
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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