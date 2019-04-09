Футбол
Сарри: «Сегодня „Челси“ сыграл великолепно»Soccer.ru вчера в 18:56
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал победу над "Вест Хэмом" в матче 33-го тура АПЛ и высказался относительно напряжённого графика своей команды. Моя команда провела отличный матч.
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Сарри: «Уход Азара — невосполнимая потеря для „Челси“, второго такого игрока не существует»
Sport24.ruвчера в 20:56
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Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Авто
Появились изображения Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина
Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка.
Обновлено в 08:34
Общество
Малышева показала упражнения «для потрясающего секса»
Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram пост с 10 упражнениями «для потрясающего секса».
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Музыка
Мадонна выступит на «Евровидении»
Мадонна может стать приглашенным гостем конкурса песни "Евровидение".
Обновлено в 05:51
Происшествия
В Китае девушку арестовали за откровенное видео с пионерским галстуком
Полиция в китайской провинции Сычуань задержала девушку за публикацию в соцсетях видео, в котором она позирует в откровенном наряде с красным пионерским галстуком.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
Более 13 тыс. человек примут участие в параде Победы
Обновлено в 06:29
Политика
Путин: западные санкции не помешают развитию Арктики
Западные санкции не помешают реализации планов РФ по освоению Арктики, заявил Владимир Путин, выступая на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:04
Экономика
Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Общество
В Архангельске задержали участников митинга против мусорного полигона
Обновлено вчера в 10:17
Наука
Компонент перца чили замедлил развитие рака легких
Обновлено вчера в 06:22
Политика
Порошенко извинился за плакат с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко назвал свой агитационный лозунг "Или Порошенко, или Путин" неудачным.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Обнаженная Лобода взволновала подписчиков
Светлана Лобода сфотографировалась полностью обнаженной. Для приличия артистка, набросила на плечи лишь короткую кожаную куртку.
Обновлено вчера в 11:30
Космос
Два запуска спутников перенесли с Байконура на Восточный
Девять запусков ракет "Союз" с космическими аппаратами OneWeb будут проведены с космодрома Байконур, восемь - с космодрома Восточный.
Обновлено вчера в 22:39
Экономика
РАНХиГС: половина россиян не удовлетворены своими доходами
"Коммерсант" приводит данные Росстата, Центробанка и академии госслужбы о доходах и расходах россиян и их удовлетворенности от жизни.
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Политика
Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ
Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.
Обновлено вчера в 12:30
Финансы
Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза
Чистый отток капитала из России в январе – марте 2019 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,2 млрд, сообщает ЦБ.
Обновлено в 09:51
Авто
Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России
Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
Наука
Пищевые добавки могут вызвать осложнения гриппа
В ходе проведения эксперимента над мышами было выяснено, что пищевая добавка E319 усложняла процесс протекания болезни.
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Назначены досрочные выборы президента Казахстана
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
Порошенко рассказал о ракетах дальностью 1000 километров
Глава Украины Петр Порошенко объявил о создании новой крылатой ракеты, радиус поражения которой составляет более тысячи километров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:56
Политика
Украина выдала России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова
Обновлено в 01:18
Здоровье
Росздравнадзор просит Генпрокуратуру проверить свердловских чиновников
В регионе завершилась внеплановая проверка ведомства Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) подвела итоги внеплановых проверок в Свердловской области.
Обновлено вчера в 12:47
Общество
Акция «Москва – с заботой об истории» стартует в преддверии Дня Победы
Заместитель директора - главный хранитель фондов Главархива Москвы Елена Болдина заявила, что в столице стартовала акция "Москва - с заботой об истории".
Обновлено в 07:05