Футбол

Сарри: «Сегодня „Челси“ сыграл великолепно»Soccer.ru вчера в 18:56

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал победу над "Вест Хэмом" в матче 33-го тура АПЛ и высказался относительно напряжённого графика своей команды. Моя команда провела отличный матч.
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Маурицио Сарри: «Постараемся убедить Азара не уходить из „Челси“, но это будет сделать нелегко»

Матч ТВвчера в 21:52

Сарри: «Сегодня „Челси“ сыграл великолепно»

Soccer.ruвчера в 18:56

Маурицио Сарри – о ситуации Азара: Нужно уважать решение игрока

Советский спортвчера в 18:36

Маурицио Сарри: «100 миллионов фунтов - слишком мало за Азара»

Спорт-Экспрессвчера в 19:27

Сарри: £ 100 млн – слишком дёшево для Азара

Чемпионатвчера в 18:22

Сарри: «Уход Азара — невосполнимая потеря для „Челси“, второго такого игрока не существует»

Sport24.ruвчера в 20:56

Маурицио Сарри: «Если Азар захочет попробовать новый опыт, я должен уважать его решение»

Sports.ruвчера в 17:47
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Политика

Глава ЦИК Украины заявила, что дебаты не могут проходить на стадионе

Татьяна Слипачук, возглавляющая ЦИК Украины, заявляет, что ни один из кандидатских штабов не подавал официального заявления о проведении дебатов на стадионе.
Обновлено в 07:34
Спорт

Алина Загитова с трёхчасовой задержкой прилетела в Россию из Японии

В аэропорту юную чемпионку мира ожидали самые преданные поклонники Чемпионка мира 2019 Алина Загитова вернулась из Японии в Россию.
Обновлено в 02:28
Экономика

Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум

ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 05:00
Происшествия

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Бастрыкин завёл дело против судьи арбитража Калмыкии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против подозреваемой в мошенничестве судьи арбитражного суда Калмыкии Елены Анжукаевой.
Обновлено в 07:48
Политика

В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»

Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Макгрегор устроил драку в баре Ирландии после слов о русских

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор устроил потасовку в одном из баров Ирландии после того, как один из посетителей заявил ему, что "русские избили его", передает РИА Новости.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына

В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Кокорин и Мамаев приехали в суд с сумками

В начале октября 2018 года после матча между «Зенитом» и «Краснодаром» Кокорин и Мамаев поехали из Петербурга в Москву, где устроили драки с главой НАМИ Сергеем Гайсиным, чиновником Минпромторга Денисом Паком и водителем ведущей «Первого канала» Виталием Соловчуком.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес

Юная дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя стала моделью

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютировала в качестве фотомодели, снявшись в рекламе парфюма.
Обновлено в 07:44
Хоккей

«Йокерит» усилился защитником сборной Финляндии

Защитник Микко Лехтонен подписал двухлетний контракт с «Йокеритом».
Обновлено в 06:55
Гаджеты

Флагманский смартфон OnePlus 7 показали на новых рендерах

В сеть утекли новые рендеры флагманского смартфона OnePlus 7, который еще не был представлен официально.
Обновлено в 02:04
Происшествия

В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьяной

Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес

Лидер Rammstein поведал о романтических отношениях с Лободой

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн ответил на вопрос о предполагаемых романтических отношениях с украинской певицей Светланой Лободой.
Обновлено в 07:30
Авто

Lexus подтвердил выпуск минивэна

Несколько дней назад в сети был опубликован тизер новой модели Lexus. Тогда сам производитель воздержался от пояснений и комментариев.
Обновлено в 05:45
Политика

Путин прибыл на Арктический форум

Обновлено в 07:55
Происшествия

В интернет выложили базу данных пациентов подмосковной скорой помощи

В интернете в открытом доступе выложили базу данных пациентов скорой помощи пяти городов Московской области.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после выхода из колонии

Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье постановил заключить под стражу криминального авторитета Тариэла Мулухова (Таро).
Обновлено в 08:11
Общество

Счета спонсоров незаконных митингов заблокируют без суда

Документ позволяет руководителям МВД, ФСБ и самой финразведки, а также их региональных подразделений без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, организация и проведение «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка».
Обновлено в 01:04
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие

Японский истребитель F-35A пропал с радаров над Тихим океаном

Обновлено в 08:19
Происшествия

Начальник СвЖД Алексей Миронов остался под домашним арестом

Начальник СвЖД Алексей Миронов останется под домашним арестом как минимум до 12 июня.
Обновлено в 08:10
Общество

Мединский положительно воспринял освобождение Серебренникова

Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина

Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка.
Обновлено в 08:34
Общество

Российскую порно-актрису Лолу Тэйлор обманул интернет-мошенник

Девушка намерена добиться того, чтобы виновник сел в тюрьму Российская порно-актриса Любовь Бушуева (известная под псевдонимом Лола Тейлор) пожаловалась на то, что ее обманул мошенник.
Обновлено в 05:08
Экономика

Власти Китая предложили запретить майнинг криптовалют

Государственный комитет по развитию и реформам Китая (бывший Госплан) рассматривает возможность запрета майнинга криптовалют в стране.
Обновлено в 07:55
Футбол

«Думали, я раздвину ноги»: украинский футболист отказал клубу из Москвы

Озвучили сумму и думали, что я раздвину ножки и рвану.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Суд изъял многомиллиардное имущество Александра Шестуна

Обновлено вчера в 08:17
Общество

Генпрокуратура отчиталась о противодействии экстремизму в интернете

"Приняты дополнительные меры, направленные на недопущение искусственного раздувания экстремистской угрозы, необоснованного привлечения к уголовной ответственности граждан за размещение подобной информации в сети Интернет", - подчеркивается в докладе.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

Шойгу сообщил о закладке четырех кораблей для ВМФ

Обновлено в 06:01
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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