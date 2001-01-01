Футбол

Сарри: «Не знаю, помогут ли успехи „Челси“ удержать Азара»Soccer.ru вчера в 21:00

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ответил на вопрос о том, могут ли успехи "синих" в текущем сезоне удержать лидера команды Эдена Азара от вероятного перехода в "Реал". Лондонцы достигли двух кубковых финалов в нынешнем сезоне и уже гарантировали себе место в топ-4 АПЛ.
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Маурицио Сарри: «Если Азар считает, что его история в „Челси“ окончена, значит, так оно и есть»

Матч ТВ02:59

Маурицио Сарри: «Если Азар считает, что его история в „Челси“ окончена, значит, так оно и есть»

Sportbox.RU02:59

Сарри: «Не знаю, помогут ли успехи „Челси“ удержать Азара»

Soccer.ruвчера в 21:00

Маурицио Сарри: «Не знаю, считает ли Азар, что его история в „Челси“ закончена»

Спорт-Экспресс02:47

Сарри: если Азар считает, что его история с «Челси» завершена, значит так и есть

Чемпионатвчера в 17:57
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Политика

В Госдепе раскрыли темы предстоящей встречи Помпео и Путина

В Госдепе рассказали о деталях встречи госсекретаря Майка Помпео с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым, передает «РИА Новости».
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Культура

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Обновлено в 04:56
Экономика

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн

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Обновлено вчера в 12:47
Общество

Скончался экс-глава ГУВД Кубани и Ставрополья Александр Сапрунов

Сегодня ушел из жизни бывший начальник ГУВД Краснодарского и Ставропольского краев, Герой труда Кубани, Почетный гражданин Краснодара, генерал-лейтенант милиции в отставке Александр Сапрунов.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия

Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок

Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54
Общество

«Крузенштерн» и «Седов» приняли участие в гамбургском «Празднике порта»

Всего в 2019 году Гамбург в рамках «Праздника порта» принимает около 300 судов.
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Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
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Шоу-бизнес

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В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов

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Наука

Ученые выяснили, кто больше сплетничает

Психологи из Калифорнийского университета (США) Меган Роббинс и Александр Каран решили выяснить, кто чаще всего сплетничает и на какие темы, пишет «Российская газета».
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В Белоруссии задержана россиянка с рекордной партией экстази

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Наука

Сыр оказался хорошим средством для профилактики диабета

Обновлено вчера в 08:56
Футбол

«Реал» начал переговоры по трансферу защитника «Лиона»

Защитник «Лиона» Ферлан Менди может продолжить карьеру в «Реале».
Обновлено в 06:24
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов

Тутельян опроверг мнение о том, что действие витаминов не доказано и что они могут не полностью усваиваться организмом человека.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Медведь ограбил охотников на Камчатке

Обновлено в 04:06
Армия и оружие

В США рассказали, за чем охотились западные разведки на советских парадах

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Бобровский выставил на продажу шикарную квартиру в Коламбусе

Российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский выставил на продажу свою квартиру в центре города.
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Политика

Порошенко допросили по делу Евромайдана

В украинских СМИ ранее со ссылкой на источники в генпрокуратуре сообщили о согласии Порошенко дать показания по делу о гибели людей в ходе Евромайдана в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:28
Армия и оружие

В Латвии погиб второй за неделю военнослужащий НАТО

Военнослужащий Вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануш умер в Рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм, несмотря на усилия врачей спасти жизнь военному, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на портал Mixnews.lv.
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Зеленский пересмотрит «одиозные решения» Порошенко

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Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
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Общество

Поклонская сказала неудобную правду о проблемах Крыма

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратила внимание на шумиху вокруг акции «Бессмертный полк» и молчание о реальных проблемах Крыма и России.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

Поврежденный мемориал участникам войны в Севастополе восстановят

Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Кирилл Сафонов показал фото с прогулки со своим новорожденным сыном

Артист с удовольствием публикует фотографии с новорожденным сыном, сделанными во время прогулки, подписывая их с гордостью «Яжотец-молодец» и сопровождая хэштегами #яжбать #вдекрете.
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В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа

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Футбол

«Ювентус» хочет пригласить Почеттино на пост главного тренера

"Ювентус" готов пригласить на пост главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 03:11
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Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвёртый раз

Американская звёздная пара — фотомодель Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст в четвёртый раз стали родителями.
Обновлено вчера в 12:23
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Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины

«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
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Эррера покидает «Манчестер Юнайтед»

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера попрощался с болельщиками и клубом. Сообщение этом было опубликовано в официальном твиттере команды.
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Лукашенко рассказал об ущербе от российской нефти

По словам Лукашенко, с президентом России вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной нефти не обсуждался, однако в публичных выступлениях Владимир Путин признавал наличие ущерба.
Обновлено в 06:34
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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