Футбол
Сарри: «Не знаю, помогут ли успехи „Челси“ удержать Азара»Soccer.ru вчера в 21:00
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ответил на вопрос о том, могут ли успехи "синих" в текущем сезоне удержать лидера команды Эдена Азара от вероятного перехода в "Реал". Лондонцы достигли двух кубковых финалов в нынешнем сезоне и уже гарантировали себе место в топ-4 АПЛ.
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Сарри: если Азар считает, что его история с «Челси» завершена, значит так и есть
Чемпионатвчера в 17:57
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В украинских СМИ ранее со ссылкой на источники в генпрокуратуре сообщили о согласии Порошенко дать показания по делу о гибели людей в ходе Евромайдана в 2014 году.
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Зеленский пересмотрит «одиозные решения» Порошенко
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность пересмотрит "одиозные решения" действующего главы государства Петра Порошенко.
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Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины
«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
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По словам Лукашенко, с президентом России вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной нефти не обсуждался, однако в публичных выступлениях Владимир Путин признавал наличие ущерба.
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