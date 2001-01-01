Футбол
Сарри: «Не знаю, помогут ли успехи „Челси“ удержать Азара»Soccer.ru вчера в 21:00
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ответил на вопрос о том, могут ли успехи "синих" в текущем сезоне удержать лидера команды Эдена Азара от вероятного перехода в "Реал". Лондонцы достигли двух кубковых финалов в нынешнем сезоне и уже гарантировали себе место в топ-4 АПЛ.
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Сарри: если Азар считает, что его история с «Челси» завершена, значит так и есть
Чемпионатвчера в 17:57
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