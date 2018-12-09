Футбол

Маурицио Сарри: «Матч против „Ман Сити“ — лучший для меня в качестве тренера „Челси“»
Матч ТВ
вчера в 15:55

Челси — Манчестер Сити
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Н'Голо Канте
45′
53′
Лерой Сане
Габриэл Жезус
Жоржиньо
63′
Матео Ковачич
Росс Баркли
65′
68′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Виллиан
Рубен Лофтус-Чик
75′
Давид Луиз
78′
Педро Родригес
80′
84′
Рияд Марез
Фил Фоден
Эден Азар
Оливье Жиру
90′
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата Англии.
Матч ТВвчера в 15:55

Подробнее о событии

Маурицио Сарри: Нам нужно работать и стремиться сократить отставание от «Манчестер Сити»

Советский спортвчера в 17:31

Маурицио Сарри: «„Челси“ нереально догнать „Ман Сити“ в этом сезоне. Это сильнейшая команда Европы»

Sports.ruвчера в 20:28

Маурицио Сарри: «Матч против „Ман Сити“ — лучший для меня в качестве тренера „Челси“»

Sportbox.RUвчера в 15:55

Маурицио Сарри: «Матч против „Ман Сити“ — лучший для меня в качестве тренера „Челси“»

Матч ТВвчера в 15:55

Сарри: рад победе «Челси», выиграть у «Манчестер Сити» и Гвардиолы непросто

Чемпионатвчера в 15:48

Маурицио Сарри: «Рад победе над „Манчестер Сити“. Не так легко выиграть у Гвардьолы»

Спорт-Экспрессвчера в 15:13

Сарри: «Очень рад, ведь обыграть „Манчестер Сити“ или Гвардиолу не очень просто»

Sport24.ruвчера в 15:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Футбол

Месси установил новый рекорд чемпионата Испании

Обновлено в 03:16
Футбол

«Спартак» обыграл «Анжи» в матче РПЛ

Обновлено в 02:32
Футбол

«Рома» планирует уволить Ди Франческо, но не может найти ему замену

Удерживает президента "Ромы" Джима Паллотту от увольнения два фактора: угрозы со стороны спортивного директора Мончи, который пообещал уйти вместе с Ди Франческо, и трудности с писком замены – ни одна из кандидатур, в том числе экс-тренер "Милана" Винченцо Монтелла и экс-тренер "Форентины" Паулу Соуза, не устраивают руководство.
Обновлено в 03:17
Футбол

«Атланта Юнайтед» стала чемпионом МЛС впервые в истории

«Атланта Юнайтед» выиграла в финальном матче плей-офф МЛС у «Портленд Тимберс» (2:0). Клуб из Атланты, основанный в 2014 году, впервые стал чемпионом МЛС и завоевал путевку в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.
Обновлено в 03:10
Футбол

«Тоттенхэм» показал лучший старт в АПЛ в своей истории

«Тоттенхэм» показал лучший старт в Премьер-лиге в своей истории, набрав 36 очков в 16 стартовых матчах.
Обновлено в 01:22
Футбол

Старриджу грозит дисквалификация за игру на тотализаторе

Игрок «Ливерпуля» Даниэл Старридж может получить дисквалификацию, если его признают виновным в нарушении закона о ставках.
Обновлено в 02:53
Футбол

Гвардиола: «Все хотят нас победить. Мы пытаемся стать чемпионами»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 16-го тура АПЛ против "Челси" (0:2).
Обновлено в 03:02
Футбол

Агент Караваева ответил на вопрос о «Зените»

Иван Бакулин, агент защитника голландского "Витесса", Иван Бакулин прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в петербургский "Зенит", сообщает "Чемпионат".
Обновлено в 03:10
Футбол

Фернандеш поддержал идею введения VAR в РПЛ

4 декабря клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) единогласно поддержали идею введения VAR в следующем сезоне.
Обновлено в 03:16
Футбол

Семин: победа «Локомотива» над «Оренбургом» была закономерной

Обновлено в 01:05
Футбол

Полузащитник «Арсенала» может перейти в «Реал»

Мадридский «Реал» проявляет интерес к полузащитнику лондонского «Арсенала» Аарону Рэмзи.
Обновлено в 02:46
Футбол

«Динамо» объявило о расставании с главным тренером

Московское «Динамо» объявило об уходе главного тренера команды Бориса Колчина.
Обновлено в 01:07
Футбол

Унаи Эмери: «Игроков „Арсенала“ ничего не отвлекает»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал недавний скандал, связанный с употреблением игроками клуба алкоголя и веселящего газа на вечеринке в августе.
Обновлено в 03:03
Футбол

«Ренн» одержал победу в матче с «Дижоном»

В матче 17-го тура французской Лиги 1 «Ренн» одержал победу над «Дижоном» со счётом 2:0. Первый гол забил полузащитник Бенжамен Буриго на 69-й минуте.
Обновлено вчера в 16:44
Футбол

Виктор Гончаренко: «ЦСКА провалил начало второго тайма»

Обновлено вчера в 14:43
ещё по теме
Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить даже стоя на бровке во время матчей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Хосеп Гвардиола
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное