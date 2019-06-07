Сарри: Не предам «Наполи», если возглавлю «Ювентус»Евро-футбол.ру вчера в 11:37

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри дал комментарий по поводу того, предаст ли он "Наполи", если возглавит "Ювентус".

Сарри: Не предам «Наполи», если возглавлю «Ювентус»

Политика Трамп: США и Мексика достигли соглашения Ранее Трамп заявил, что если США и Мексика 6 июня не придут к соглашению по вопросу о пошлинах и мигрантах, то уже с понедельника, 10 июня, Вашингтон введет 5%-ые пошлины на мексиканские товары.

Происшествия Под Екатеринбургом загорелась исправительная колония Пожар охватил помещения исправительной колонии в поселке Гари (Свердловская область), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Футбол Спортивный директор «Крыльев Советов» отправлен в отставку Директор по развитию самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Шикунов отправлен в отставку.

Происшествия Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Культура Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети» Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.

Экономика РЖД запустят интернет-продажу билетов на поезда в Европе Российские железные дороги (РЖД) запустят продажу билетов на пассажирские поезда в Германии, Италии и Франции на сайте и в мобильном приложении, сообщил директор по информационным технологиям компании Евгений Чаркин во время ПМЭФ.

Происшествия На акции в поддержку журналиста Голунова начались задержания Накануне одиночные пикеты в поддержку Голунова проходили у здания главного управления МВД по Москве на Петровке, а также в Санкт-Петербурге – у Гостиного Двора.

Происшествия Москалькова готова подключиться к делу Голунова Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова заявила, что готова обратиться в правоохранительные органы для защиты журналиста "Медузы" Ивана Голунова, если к ней поступит обращение от него или его адвоката.

Происшествия Дело на высокопоставленного полицейского завели в Приамурье Начальника тыла МВД по Амурской области Михаила Робканова заключили под арест по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА "Новости".

Политика Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода.

Спорт В Dota 2 вышел Collector’s Cache 2019 Valve добавила в клиент игры сундук The International 2019 Collector’s Cache. За открытие 15 сокровищ игрок получит 36 уровней Battle Pass.

Происшествия Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100 Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.

Армия и оружие Контракт на поставку Су-57 в ВКС могут подписать на «Армии-2019» Контракт на поставку истребителей Су-57 может быть подписан на форуме "Армия-2019". Об этом сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.

Происшествия В Москве убили мастера спорта по греко-римской борьбе Мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева до смерти избили в парке на юго-западе Москвы, сообщает Пятый канал.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» супруга принца Уильяма В числе приглашенных оказалась бывшая подруга Кейт — Роуз Ханбери. Именно с ней принцу Уильяму приписывают роман.

Общество В Петербурге появится новый центр лучевой терапии Документ предполагает строительство центра дистанционной лучевой терапии в Красносельском районе города.

Гаджеты Facebook запретил устанавливать свои приложения на смартфоны Huawei Владельцы смартфонов китайского производства Huawei и Honor, которые уже установили приложения Facebook, Instagram и Whats App, смогут их обновлять, однако установка на новом устройстве больше невозможна, сообщает Reuters.

Баскетбол ЦСКА и «Химки» начали второй матч финала Единой лиги ВТБ В Москве стартовал второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками».

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.

Политика Зеленский убедился в правильности решения распустить Раду Президент Украины Владимир Зеленский убедился в правильности решения о роспуске Рады, поскольку депутаты продолжают "заниматься кнопкодавством" и "прогуливать".

Политика Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.