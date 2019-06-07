Футбол
Сарри: Не предам «Наполи», если возглавлю «Ювентус»Евро-футбол.ру вчера в 11:37
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри дал комментарий по поводу того, предаст ли он "Наполи", если возглавит "Ювентус".
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«Российские железные дороги» (РЖД) могут убрать из некоторых поездов дальнего следования вагоны-рестораны.
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Политика
Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено вчера в 18:41
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В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода.
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Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Обновлено вчера в 11:55
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Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты
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Происшествия
23 человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Германии
23 человека пострадали в Германии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем.
Обновлено вчера в 20:43