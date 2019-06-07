Футбол
Сарри: Не предам «Наполи», если возглавлю «Ювентус»Евро-футбол.ру 11:37
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри дал комментарий по поводу того, предаст ли он "Наполи", если возглавит "Ювентус".
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Телеведущий Михаил Шац отмечает 54-летие
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