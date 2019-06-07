Футбол

Сарри: Не предам «Наполи», если возглавлю «Ювентус»Евро-футбол.ру вчера в 11:37

3 фото
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри дал комментарий по поводу того, предаст ли он "Наполи", если возглавит "Ювентус".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сарри — о возможном переходе в «Ювентус»: я не предатель

Чемпионатвчера в 15:02

Сарри: Не предам «Наполи», если возглавлю «Ювентус»

Евро-футбол.рувчера в 11:37

Маурицио Сарри — о возможной работе в «Ювентусе»: «Я не предатель»

Матч ТВвчера в 13:13

Маурицио Сарри: «Я не предатель»

Спорт-Экспрессвчера в 11:49

Маурицио Сарри — о возможной работе в «Ювентусе»: «Я не предатель»

Sportbox.RUвчера в 13:13

Маурицио Сарри: Я не предатель!

Советский спортвчера в 11:26

Сарри ответил на обвинения в предательстве «Наполи»

Sport24.ruвчера в 11:06
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 06:35, Ашберн
Политика

Зеленский провел неформальную встречу с журналистами

Обновлено в 05:14
Общество

Синоптики объявили в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности

Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен еще в нескольких регионах Центрального федерального округа: Владимирской, Ивановской, Костромской, Рязанской и Ярославской областях.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Врачи НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова

Состояние пока тяжёлое, температура вечером была 36,6, утром 36,8, он пока ещё в реанимации, — сообщил источник РИА Новости в больнице.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Голунов рассказал об условиях своего содержания и побоях полиции

Задержание Голунова: Голунова арестовали в Москве 6 июня.
Обновлено в 05:15
Политика

В Госдуме оценили слова Зеленского о «пробивании дна» Радой

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT видеообращение президента Украины Владимира Зеленского к депутатам Верховной рады.
Обновлено в 04:55
Футбол

В РФС отреагировали на возможное исключение России из новой Лиги чемпионов

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном исключении российских клубов из розыгрыша Лиги чемпионов после реформы турнира.
Обновлено в 05:27
Политика

Путин передал бывший завод Порошенко в госсобственность России

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче «Объединенной судостроительной корпорации» акций «Севастопольского морского завода», который прежде принадлежал бывшему президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено вчера в 10:29
Политика

Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei

Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.
Обновлено вчера в 05:55
Политика

Заседание суда по долгу Украины пройдет в конце года, заявил Сторчак

Заседание Верховного суда Великобритании по долгу Украины состоится в конце года, но сроки вынесения вердикта неизвестны, сообщил российским журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак на полях встречи министров финансов и глав центробанков стран "двадцатки".
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Политика

В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России

Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено 06 июня в 00:06
Авто

Электрический гиперкар Pininfarina Battista Electric стал доступен для заказа

Компания Pininfarina начала принимать заказы на электрический гиперкар Battista Electric.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Сотрудники изолятора отказались принять продукты для Голунова

Сотрудники изолятора временного содержания отказались передать журналисту «Медузы» Ивану Голунову продукты от его родственников, сообщает «Медуза».
Обновлено в 05:20
Технологии

WWF: ежегодно в мировой океан попадает до 12 млн тонн пластика

От 5 до 12 млн тонн пластика в год попадает в мировой океан, сообщает пресс-служба Всемирного фонда дикой природы.
Обновлено в 01:35
Экономика

В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин

Смертность мужчин трудоспособного возраста сократилась в России за последние 6 лет примерно на 18%, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено в 06:25
Общество

В Германии продали картину Кандинского за 2,5 миллиона евро

Картина Василия Кандинского была продана на торгах аукционного дома Ketter Kunst в Германии за рекордные для страны 2,5 миллиона евро.
Обновлено в 05:46
Общество

Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток

Сейф, который работники канадского музея Vermilion Heritage пытались открыть без малого сорок лет, был открыт туристом с первого раза.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

Школьница забеременела от 47-летнего мигранта в Подмосковье

Обновлено вчера в 05:10
Происшествия

Журналисту Голунову предъявили обвинение

Обновлено в 05:54
Политика

Программу углубления интеграции РФ и Белоруссии реализуют до 2023 года

Обновленная программа углубления интеграции в рамках Союзного государства РФ и Белоруссии будет рассчитана на период до 2022-2023 годов.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие

ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём

Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 06:46
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Состояние музыкального продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, однако опасности для его жизни нет.
Обновлено в 06:30
Космос

Опубликован список самых опасных астероидов для Земли

Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия

На Кубани при жесткой посадке частного самолета пострадали двое

Обновлено в 05:50
Интернет

«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»

Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
Здоровье

Ученые: Продолжительность жизни мужчины зависит от интеллекта его жены

Обновлено в 01:24
Происшествия

В Москве убит мастер спорта по греко-римской борьбе

Возбуждено уголовное дело после драки на юго-западе Москвы, в ходе которой был убит мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев.
Обновлено в 05:58
Происшествия

В Москве автобус задавил мужчину во время замены колеса

Автобус насмерть задавил мужчину во время замены колеса на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 05:52
Футбол

Зинченко поцеловал украинскую журналистку после победы над Сербией

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над национальной командой Сербии в матче отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 05:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное