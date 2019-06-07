Футбол
Сарри: Не предам «Наполи», если возглавлю «Ювентус»Евро-футбол.ру вчера в 11:37
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри дал комментарий по поводу того, предаст ли он "Наполи", если возглавит "Ювентус".
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Задержание Голунова: Голунова арестовали в Москве 6 июня.
Обновлено в 05:15
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Обновлено в 04:55
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Политика
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Политика
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Шоу-бизнес
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Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
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Обновлено 06 июня в 00:06
Авто
Электрический гиперкар Pininfarina Battista Electric стал доступен для заказа
Компания Pininfarina начала принимать заказы на электрический гиперкар Battista Electric.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Сотрудники изолятора отказались принять продукты для Голунова
Сотрудники изолятора временного содержания отказались передать журналисту «Медузы» Ивану Голунову продукты от его родственников, сообщает «Медуза».
Обновлено в 05:20
Технологии
WWF: ежегодно в мировой океан попадает до 12 млн тонн пластика
От 5 до 12 млн тонн пластика в год попадает в мировой океан, сообщает пресс-служба Всемирного фонда дикой природы.
Обновлено в 01:35
Экономика
В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин
Смертность мужчин трудоспособного возраста сократилась в России за последние 6 лет примерно на 18%, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено в 06:25
Общество
В Германии продали картину Кандинского за 2,5 миллиона евро
Картина Василия Кандинского была продана на торгах аукционного дома Ketter Kunst в Германии за рекордные для страны 2,5 миллиона евро.
Обновлено в 05:46
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Обновлено вчера в 23:25
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Школьница забеременела от 47-летнего мигранта в Подмосковье
Обновлено вчера в 05:10
Происшествия
Журналисту Голунову предъявили обвинение
Обновлено в 05:54
Политика
Программу углубления интеграции РФ и Белоруссии реализуют до 2023 года
Обновленная программа углубления интеграции в рамках Союзного государства РФ и Белоруссии будет рассчитана на период до 2022-2023 годов.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём
Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 06:46
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
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Космос
Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.
Обновлено вчера в 11:52
Интернет
«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»
Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
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В Москве убит мастер спорта по греко-римской борьбе
Возбуждено уголовное дело после драки на юго-западе Москвы, в ходе которой был убит мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев.
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Москве автобус задавил мужчину во время замены колеса
Автобус насмерть задавил мужчину во время замены колеса на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 05:52
Футбол
Зинченко поцеловал украинскую журналистку после победы над Сербией
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над национальной командой Сербии в матче отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 05:21