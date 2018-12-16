Футбол

Сарри: «Могли выиграть с более крупным счетом»
Soccer.ru
11:40

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Брайтоном». Я думаю, мы провели хороший матч.
Soccer.ru11:40

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Сарри: «Могли выиграть с более крупным счетом»

Soccer.ru11:40

Сарри: «Азар растерял форму после травм, но через один-два матча вернется на пик»

Sport24.ru12:04

Сарри – после матча с «Брайтоном»: «Азар может играть лучше»

Бомбардир.ру12:00
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
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Маурицио Сарри
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Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить даже стоя на бровке во время матчей.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Футбольной ассоциации и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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