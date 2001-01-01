Футбол
Очень важно, что лайнсмен перестал бежать – из-за этого наши защитники подумали, что зафиксировано положение вне игры. Я не думаю, что английские судьи готовы к использованию системы VAR. Если вы не можете положиться на систему, вы должны следовать за мячом, а уже в конце эпизода принять решение.
Eurosport.ru01:32
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