Футбол

Сарри: «Гол изменил ход поединка, мы начали играть неправильно»
Soccer.ru
12:42

Челси — Лестер
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
31′
Онийнье Ндиди
51′
Джейми Варди
Матео Ковачич
Рубен Лофтус-Чик
61′
Виллиан
Оливье Жиру
61′
Жоржиньо
Сеск Фабрегас
75′
81′
Нампалис Менди
82′
Джеймс Мэддисон
Демарай Грэй
84′
Джейми Варди
Келечи Ихеаначо
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Лестера».
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Футбольной ассоциации и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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