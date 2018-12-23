Футбол

Сарри: «Догнать „Ливерпуль“ было нереально с самого начала сезона»
Евро-футбол.ру
вчера в 13:29

Челси — Лестер
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
31′
Онийнье Ндиди
51′
Джейми Варди
Матео Ковачич
Рубен Лофтус-Чик
61′
Виллиан
Оливье Жиру
61′
Жоржиньо
Сеск Фабрегас
75′
81′
Нампалис Менди
82′
Джеймс Мэддисон
Демарай Грэй
84′
Джейми Варди
Келечи Ихеаначо
После восемнадцати туров "Челси" отстаёт от лидирующего "Ливерпуля" на 11 очков.
Евро-футбол.рувчера в 13:29

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Sports.ruвчера в 13:09

Сарри: «Догнать „Ливерпуль“ было нереально с самого начала сезона»

Sport24.ruвчера в 13:08
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Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Футбольной ассоциации и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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