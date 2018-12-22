Футбол

Сарри: «Догнать „Ливерпуль“ было нереально с самого начала сезона»
Sport24.ru
13:08

Челси — Лестер
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
31′
Онийнье Ндиди
51′
Джейми Варди
Матео Ковачич
Рубен Лофтус-Чик
61′
Виллиан
Оливье Жиру
61′
Жоржиньо
Сеск Фабрегас
75′
81′
Нампалис Менди
82′
Джеймс Мэддисон
Демарай Грэй
84′
Джейми Варди
Келечи Ихеаначо
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Лестера» (0:1) в матче 18-го тура чемпионата Англии.
Sport24.ru13:08

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Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить даже стоя на бровке во время матчей.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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