Футбол

Сарри: «Догнать „Ливерпуль“ было нереально с самого начала сезона»
Sport24.ru
13:08

Челси — Лестер
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
31′
Онийнье Ндиди
51′
Джейми Варди
Матео Ковачич
Рубен Лофтус-Чик
61′
Виллиан
Оливье Жиру
61′
Жоржиньо
Сеск Фабрегас
75′
81′
Нампалис Менди
82′
Джеймс Мэддисон
Демарай Грэй
84′
Джейми Варди
Келечи Ихеаначо
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Лестера» (0:1) в матче 18-го тура чемпионата Англии.
Sport24.ru13:08

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Сарри: «Догнать „Ливерпуль“ было нереально с самого начала сезона»

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Сарри: «Догнать „Ливерпуль“ было нереально с самого начала сезона»

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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Футбольной ассоциации и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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