Футбол

Сарри: «„Челси“ проводит хороший сезон»Sport.ru вчера в 16:13

Манчестер Юнайтед — Челси
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Хуан Мата
11′
Андер Эррера
43′
43′
Маркос Алонсо
52′
Виллиан
53′
Матео Ковачич
65′
Антонио Рюдигер
Андреас Бодткер Кристенсен
Маркус Рэшфорд
Алексис Санчес
65′
Эрик Бертран Байи
Маркос Рохо
71′
76′
Матео Ковачич
Рубен Лофтус-Чик
Маркос Рохо
80′
Хуан Мата
Скотт Мактомини
81′
84′
Виллиан
Педро Родригес
Эшли Янг
89′
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри поделился эмоциями от ничьей с "Манчестер Юнайтед" в матче 36-го тура АПЛ.
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