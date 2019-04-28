Футбол
Сарри: «„Челси“ проводит хороший сезон»Sport.ru вчера в 16:13
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Хуан Мата
|11′
Андер Эррера
|43′
|43′
Маркос Алонсо
|52′
Виллиан
|53′
Матео Ковачич
|65′
Антонио Рюдигер
Андреас Бодткер Кристенсен
Маркус Рэшфорд
Алексис Санчес
|65′
Эрик Бертран Байи
Маркос Рохо
|71′
|76′
Матео Ковачич
Рубен Лофтус-Чик
Маркос Рохо
|80′
Хуан Мата
Скотт Мактомини
|81′
|84′
Виллиан
Педро Родригес
Эшли Янг
|89′
|55%
|Владение мячом
|45%
|83%
|Процент точных передач
|86%
|2
|Удары в сторону ворот
|6
|5
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|4
|5
|Офсайды
|5
|6
|Угловые
|6
|7
|Отборы
|14
|9
|Фолы
|14
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Де Хеа
18
Янг
16
Рохо
2
Линделёф
23
Шоу
21
Эррера
31
Матич
39
Мактомини
6
Погба
7
Санчес
9
Лукаку
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
27
Кристенсен
30
Луиз
3
Алонсо
7
Канте
5
Жоржиньо
12
Лофтус-Чик
11
Педро
9
Игуаин
10
Азар
Челси
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри поделился эмоциями от ничьей с "Манчестер Юнайтед" в матче 36-го тура АПЛ.
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