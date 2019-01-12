Футбол

Сарри: «Челси» обыграл бы сборную Англии
Газета.Ru
00:29

Считаю, что уровень "Челси" не ниже английской сборной. Хоть я и не видел ни одного матча ЧМ-2018.
Газета.Ru00:29

Подробнее о событии

Сарри: «Я не смотрел ЧМ-2018. Мне не нравятся сборные, там нечему учиться»

Sport24.ru07:26

Маурицио Сарри: «Я не смотрел ЧМ-2018. У сборных нечему научиться, так считает каждый тренер»

Sports.ru07:05

Маурицио Сарри: «Уровень „Челси“ не ниже, чем у сборной Англии»

Матч ТВ01:04

Сарри: «Челси» обыграл бы сборную Англии

Газета.Ru00:29

Сарри: «Я не смотрел ЧМ, но считаю, что „Челси“ бы обыграл сборную Англии»

Soccer.ruвчера в 22:36

Сарри: «Я не смотрю игры сборных, потому что там нечему научиться»

Eurosport.ru00:55

Сарри: «„Челси“ не слабее сборной Англии, мы могли бы ее обыграть»

Бомбардир.ру01:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
Футбол

«Арсенал» проиграл «Вест Хэму» в матче АПЛ

Лондонский «Арсенал» потерпел поражение от лондонского «Вест Хэм Юнайтед» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 09:30
Футбол

Мамаев сыграет в футбол на плацу «Бутырки»

Обновлено в 04:51
Футбол

«Леганес» одержал победу в домашнем матче с «Уэской» в Примере

Обновлено в 08:53
Футбол

Вьетнам проиграл Ирану на Кубке Азии, Азмун оформил дубль

Сборная Ирана одержала победу над командой Вьетнама в матче второго тура Кубка Азии. Дубль оформил форвард «Рубина» Сердар Азмун.
Обновлено в 07:54
Футбол

«Севилья» подтвердила переход форварда «Барселоны»

Испанская «Севилья» сообщила о подписании форварда «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади.
Обновлено в 09:07
Футбол

«Монако» объявил об аренде экс-игрока «Динамо»

Обновлено в 07:19
Футбол

«Ахмат» приобрёл у «Вислы» полузащитника сборной Польши

Полузащитник "Вислы" Плоцк Дамиан Шиманьски перешел в "Ахмат", сообщает пресс-служба польского клуба.
Обновлено в 10:13
Футбол

Тренер «Эвертона» исключил продажу Влашича в ЦСКА

Влашич перешел из «Эвертона» в ЦСКА на правах аренды летом 2018 года.
Обновлено в 09:24
Футбол

Хохлов взял 26 игроков на первый сбор «Динамо»

Динамо отправилось на первый сбор в Турцию, сообщает официальный твиттер бело-голубых.
Обновлено в 03:47
Футбол

Карпин в комментариях пригрозил отправить Паршивлюка в запас

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал видео с финтами защитника Сергея Паршивлюка, сделанных во время товарищеского матча.
Обновлено в 10:11
Футбол

Солари: «Я не тот человек, кто даёт Иско советы»

Наставник "Реала" Сантьяго Солари поделился мнением о полузащитнике "сливочных" Иско.
Обновлено в 07:39
Футбол

Президент «Бока Хуниорс» отклонил предложение «Зенита» по Павону

Признаюсь, ранее отклонил несколько предложений по нему, в том числе и от «Зенита», который предлагал за игрока 20 миллионов евро.
Обновлено в 07:52
Футбол

Сульшер хочет выиграть трофей с «Манчестер Юнайтед»

В одном из недавних интервью специалист признался, что он планирует остаться в клубе, а для этого ему придется пробиться в четверку лучших в чемпионате Англии, а также выиграть какой-нибудь трофей у руля команды.
Обновлено в 03:46
Футбол

Набиуллин рассказал, как встретил Новый год

«Думаю, что несмотря на то, что турнир товарищеский, все команды захотят занять первое место: будет настоящая борьба», — приводит слова Набиуллина официальный сайт «Зенита».
Обновлено в 04:28
Футбол

Роберто Манчини: «Мечтаю выиграть ЧМ и Евро друг за другом»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, какие задачи ставит перед собой.
Обновлено в 08:55
ещё по теме
Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить даже стоя на бровке во время матчей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное