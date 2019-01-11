Футбол

Сарри: «Челси» нужны ещё два игрока, руководство знает моё мнение
Чемпионат
11:18

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал работу клуба в это зимнее трансферное окно.
Чемпионат11:18

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Маурицио Сарри: «„Челси“ нужны еще два игрока, но дело за руководством клуба»

Спорт-Экспресс11:37

Сарри: «Челси» нужны ещё два игрока, руководство знает моё мнение

Чемпионат11:18

Сарри: «Игуаин? Клуб знает, кто мне нужен»

Soccer.ru10:04

Тренер «Челси» Сарри: нужны еще два игрока, клуб знает мое мнение, «нужно больше голов»

Спорт уик-энд12:32

Сарри рассказал о трансферах Игуаина, Фабрегаса, Виллиана и Хадсона-Одои

Sport24.ru08:40

Маурицио Сарри: «„Челси“ нужны два игрока, но я не контролирую действия клуба на трансферном рынке»

Sports.ru11:30
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 19:25, Ашберн
Футбол

«Лион» и «Реймс» сыграли вничью

11 января в Лионе состоялся матч 20-го тура чемпионата Франции. В нем «Лион» принимал на «Групама Стэдиум» «Реймс».
Обновлено в 16:39
Футбол

Васильев: «Переход Фабрегаса соответствует амбициям „Монако“»

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев прокомментировал переход в клуб полузащитника "Челси" Сеска Фебрагеса.
Обновлено в 13:35
Футбол

Хет-трик де Томаса позволил «Райо Вальекано» обыграть «Сельту»

В пятницу в Испании открылся 19-й тур Ла Лиги. Аутсайдеры из "Райо Вальекано" играли против "Сельты", которая также скатилась к зоне вылета.
Обновлено в 16:56
Футбол

Сотрудники «Дерби» поймали шпиона «Лидса» накануне матча

Перед матчем фаворитов Чемпионшипа "Дерби" - "Лидс" разгорелся шпионский скандал.
Обновлено в 11:45
Футбол

«Севилья» договорилась с «Аяксом» по трансферу защитника Вебера

«Севилья» объявила о договорённости с «Аяксом» по трансферу австрийского защитника Максимилиана Вебера.
Обновлено в 16:15
Футбол

Ванкер не перейдет в «Монако» из-за результатов медобследования

Обновлено в 09:45
Футбол

Самый старый футболист планеты продлил контракт с клубом

Как уточняется, новый контракт самого возрастного футболиста планеты с клубом будет действовать до 31 января 2020 года.
Обновлено в 17:55
Футбол

Неймар пять раз просил «Барселону» вернуть его обратно

Нападающий Неймар, перешедший в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за 222 млн евро, чтобы выйти из тени Лионеля Месси, хочет вернуться обратно в Каталонию.
Обновлено в 00:50
Футбол

Винисиус Жуниор хочет забрать у Бэйла игровой номер

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор хочет сменить игровой номер.
Обновлено в 16:49
Футбол

«Уфа» расторгла контракт с вратарем команды Шелией

Обновлено в 11:05
Футбол

«Витесс» победил «Ливингстон», Караваев отметился голом

«Витесс» в контрольном матче обыграл шотландский «Ливингстон» со счетом 3:2. В составе победителей счет открыл российский защитник Вячеслав Караваев, который вышел на поле в стартовом составе и был заменен в перерыве.
Обновлено в 13:03
Футбол

Клопп стал лучшим тренером декабря в АПЛ, а ван Дейк — лучшим игроком

Обновлено в 11:33
Футбол

«Интер» хочет купить Дибалу в случае ухода Икарди

Обновлено в 08:20
Футбол

«Зенит» предложил 16 млн евро за защитника «Бенфики» Гримальдо

По слухам, российский клуб предложил за игрока 16 млн евро, однако этой суммы может оказаться недостаточно, так как сумма отступных в контракте 23-летнего испанца составляет 60 млн евро.
Обновлено в 05:33
Футбол

Китай разгромил Филиппины, Корея сильнее Киргизии

Сборная Китая разгромила Филиппины в матче группового этапа Кубка Азии.
Обновлено в 12:56
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить даже стоя на бровке во время матчей.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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