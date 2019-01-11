Футбол
Сарри: «Челси» нужны ещё два игрока, руководство знает моё мнение
Сарри: «Челси» нужны ещё два игрока, руководство знает моё мнениеЧемпионат11:18
Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал работу клуба в это зимнее трансферное окно.
Чемпионат11:18
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 19:25, Ашберн
Футбол
«Лион» и «Реймс» сыграли вничью
11 января в Лионе состоялся матч 20-го тура чемпионата Франции. В нем «Лион» принимал на «Групама Стэдиум» «Реймс».
Обновлено в 16:39
Футбол
Васильев: «Переход Фабрегаса соответствует амбициям „Монако“»
Вице-президент "Монако" Вадим Васильев прокомментировал переход в клуб полузащитника "Челси" Сеска Фебрагеса.
Обновлено в 13:35
Футбол
Хет-трик де Томаса позволил «Райо Вальекано» обыграть «Сельту»
В пятницу в Испании открылся 19-й тур Ла Лиги. Аутсайдеры из "Райо Вальекано" играли против "Сельты", которая также скатилась к зоне вылета.
Обновлено в 16:56
Футбол
Сотрудники «Дерби» поймали шпиона «Лидса» накануне матча
Перед матчем фаворитов Чемпионшипа "Дерби" - "Лидс" разгорелся шпионский скандал.
Обновлено в 11:45
Футбол
«Севилья» договорилась с «Аяксом» по трансферу защитника Вебера
«Севилья» объявила о договорённости с «Аяксом» по трансферу австрийского защитника Максимилиана Вебера.
Обновлено в 16:15
Футбол
Ванкер не перейдет в «Монако» из-за результатов медобследования
Обновлено в 09:45
Футбол
Самый старый футболист планеты продлил контракт с клубом
Как уточняется, новый контракт самого возрастного футболиста планеты с клубом будет действовать до 31 января 2020 года.
Обновлено в 17:55
Футбол
Неймар пять раз просил «Барселону» вернуть его обратно
Нападающий Неймар, перешедший в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за 222 млн евро, чтобы выйти из тени Лионеля Месси, хочет вернуться обратно в Каталонию.
Обновлено в 00:50
Футбол
Винисиус Жуниор хочет забрать у Бэйла игровой номер
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор хочет сменить игровой номер.
Обновлено в 16:49
Футбол
«Уфа» расторгла контракт с вратарем команды Шелией
Обновлено в 11:05
Футбол
«Витесс» победил «Ливингстон», Караваев отметился голом
«Витесс» в контрольном матче обыграл шотландский «Ливингстон» со счетом 3:2. В составе победителей счет открыл российский защитник Вячеслав Караваев, который вышел на поле в стартовом составе и был заменен в перерыве.
Обновлено в 13:03
Футбол
Клопп стал лучшим тренером декабря в АПЛ, а ван Дейк — лучшим игроком
Обновлено в 11:33
Футбол
«Интер» хочет купить Дибалу в случае ухода Икарди
Обновлено в 08:20
Футбол
«Зенит» предложил 16 млн евро за защитника «Бенфики» Гримальдо
По слухам, российский клуб предложил за игрока 16 млн евро, однако этой суммы может оказаться недостаточно, так как сумма отступных в контракте 23-летнего испанца составляет 60 млн евро.
Обновлено в 05:33
Футбол
Китай разгромил Филиппины, Корея сильнее Киргизии
Сборная Китая разгромила Филиппины в матче группового этапа Кубка Азии.
Обновлено в 12:56