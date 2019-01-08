Футбол
Сарри: «Челси» нужны ещё два игрока, руководство знает моё мнение
Сарри: «Челси» нужны ещё два игрока, руководство знает моё мнениеЧемпионат11:18
Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал работу клуба в это зимнее трансферное окно.
Чемпионат11:18
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 13:11, Ашберн
Футбол
«Уфа» расторгла контракт с Шелией
Обновлено в 12:37
Футбол
Фабрегас перешел из «Челси» в «Монако»
Полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас продолжит карьеру в «Монако».
Обновлено в 12:59
Футбол
Отец Неймара назвал «фейком» слухи о возвращении сына в «Барселону»
Отец бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара опроверг слухи о том, что его сын звонил в «Барселону».
Обновлено в 12:58
Футбол
Китай разгромил Филиппины, Корея сильнее Киргизии
Сборная Китая разгромила Филиппины в матче группового этапа Кубка Азии.
Обновлено в 12:56
Футбол
«Витесс» победил «Ливингстон», Караваев отметился голом
«Витесс» в контрольном матче обыграл шотландский «Ливингстон» со счетом 3:2. В составе победителей счет открыл российский защитник Вячеслав Караваев, который вышел на поле в стартовом составе и был заменен в перерыве.
Обновлено в 13:03
Футбол
Клопп стал лучшим тренером декабря в АПЛ, а ван Дейк — лучшим игроком
Обновлено в 11:33
Футбол
Габбьядини выбрал «Сампдорию», а не ЦСКА
Ранее сообщалось, что нападающий Маноло Габбьядини попал в сферу интересов московского ЦСКА, а сумма возможного трансфера составит порядка 5 миллионов фунтов.
Обновлено в 12:45
Футбол
Московский «Арарат» возобновит выступления в России
«Арарат» сообщил также, что примет участие в первом зимнем Кубке президента Московской федерации футбола среди любительских команд.
Обновлено в 12:16
Футбол
«Зенит» предложил 16 млн евро за защитника «Бенфики»
Отмечается, что для продолжения переговоров «Зениту» потребуется увеличить предложение, поскольку в контракте Гримальдо прописана сумма отступных в размере 60 млн евро.
Обновлено в 05:32
Футбол
ФК «Ростов» сыграл вничью с албанским «Кукеси» в товарищеском матче
Футбольный клуб «Ростов» в турецком Белеке сыграл вничью 1:1 в товарищеском матче с албанским «Кукеси».
Обновлено в 11:46
Футбол
Мюллер дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов
УЕФА вынес наказание нападающему «Баварии» Томасу Мюллеру по итогам матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аяксом» (3:3). Мюллер получил дисквалификацию на два матча.
Обновлено в 05:19
Футбол
Гаттузо: надеюсь, что Игуаин останется в «Милане»
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо надеется, что аргентинский нападающий Гонсало Игуаин не покинет клуб.
Обновлено в 12:39
Футбол
«Спартак» оштрафован на 5 тысяч евро по итогам матча с «Вильярреалом»
УЕФА оштрафовал "Спартак" на 5 тысяч евро по итогам матча группового турнира Лиги Европы с "Вильярреалом" (0:2), информирует официальный сайт организации.
Обновлено в 05:45
Футбол
Хут о завершении карьеры: «Решил не плакаться об этом в интервью»
В сезоне-2015/16 Хут стал чемпионом Англии в составе «лис». Также немец дважды выигрывал АПЛ в «Челси».
Обновлено в 11:20
Футбол
Ванкер не перейдет в «Монако» из-за результатов медобследования
Обновлено в 09:45