Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал работу клуба в это зимнее трансферное окно.

Сарри: «Челси» нужны ещё два игрока, руководство знает моё мнение

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