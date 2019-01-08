Футбол

Сарри: «Челси» нужны ещё два игрока, руководство знает моё мнение
Чемпионат
11:18

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал работу клуба в это зимнее трансферное окно.
Чемпионат11:18

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Маурицио Сарри: «„Челси“ нужны еще два игрока, но дело за руководством клуба»

Спорт-Экспресс11:37

Сарри: «Челси» нужны ещё два игрока, руководство знает моё мнение

Чемпионат11:18

Сарри: «Игуаин? Клуб знает, кто мне нужен»

Soccer.ru10:04

Тренер «Челси» Сарри: нужны еще два игрока, клуб знает мое мнение, «нужно больше голов»

Спорт уик-энд12:32

Сарри рассказал о трансферах Игуаина, Фабрегаса, Виллиана и Хадсона-Одои

Sport24.ru08:40

Маурицио Сарри: «„Челси“ нужны два игрока, но я не контролирую действия клуба на трансферном рынке»

Sports.ru11:30
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Футбол

«Уфа» расторгла контракт с Шелией

Обновлено в 12:37
Футбол

Фабрегас перешел из «Челси» в «Монако»

Полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас продолжит карьеру в «Монако».
Обновлено в 12:59
Футбол

Отец Неймара назвал «фейком» слухи о возвращении сына в «Барселону»

Отец бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара опроверг слухи о том, что его сын звонил в «Барселону».
Обновлено в 12:58
Футбол

Китай разгромил Филиппины, Корея сильнее Киргизии

Сборная Китая разгромила Филиппины в матче группового этапа Кубка Азии.
Обновлено в 12:56
Футбол

«Витесс» победил «Ливингстон», Караваев отметился голом

«Витесс» в контрольном матче обыграл шотландский «Ливингстон» со счетом 3:2. В составе победителей счет открыл российский защитник Вячеслав Караваев, который вышел на поле в стартовом составе и был заменен в перерыве.
Обновлено в 13:03
Футбол

Клопп стал лучшим тренером декабря в АПЛ, а ван Дейк — лучшим игроком

Обновлено в 11:33
Футбол

Габбьядини выбрал «Сампдорию», а не ЦСКА

Ранее сообщалось, что нападающий Маноло Габбьядини попал в сферу интересов московского ЦСКА, а сумма возможного трансфера составит порядка 5 миллионов фунтов.
Обновлено в 12:45
Футбол

Московский «Арарат» возобновит выступления в России

«Арарат» сообщил также, что примет участие в первом зимнем Кубке президента Московской федерации футбола среди любительских команд.
Обновлено в 12:16
Футбол

«Зенит» предложил 16 млн евро за защитника «Бенфики»

Отмечается, что для продолжения переговоров «Зениту» потребуется увеличить предложение, поскольку в контракте Гримальдо прописана сумма отступных в размере 60 млн евро.
Обновлено в 05:32
Футбол

ФК «Ростов» сыграл вничью с албанским «Кукеси» в товарищеском матче

Футбольный клуб «Ростов» в турецком Белеке сыграл вничью 1:1 в товарищеском матче с албанским «Кукеси».
Обновлено в 11:46
Футбол

Мюллер дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов

УЕФА вынес наказание нападающему «Баварии» Томасу Мюллеру по итогам матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аяксом» (3:3). Мюллер получил дисквалификацию на два матча.
Обновлено в 05:19
Футбол

Гаттузо: надеюсь, что Игуаин останется в «Милане»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо надеется, что аргентинский нападающий Гонсало Игуаин не покинет клуб.
Обновлено в 12:39
Футбол

«Спартак» оштрафован на 5 тысяч евро по итогам матча с «Вильярреалом»

УЕФА оштрафовал "Спартак" на 5 тысяч евро по итогам матча группового турнира Лиги Европы с "Вильярреалом" (0:2), информирует официальный сайт организации.
Обновлено в 05:45
Футбол

Хут о завершении карьеры: «Решил не плакаться об этом в интервью»

В сезоне-2015/16 Хут стал чемпионом Англии в составе «лис». Также немец дважды выигрывал АПЛ в «Челси».
Обновлено в 11:20
Футбол

Ванкер не перейдет в «Монако» из-за результатов медобследования

Обновлено в 09:45
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить даже стоя на бровке во время матчей.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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