Сарри: «Челси» мог забить больше голов «Айнтрахту»Евро-футбол.ру 01:42

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри пообщался с журналистами после первого полуфинального матча Лиги Европы против "Айнтрахта" (1:1).

Сарри: «Челси» мог забить больше голов «Айнтрахту»

Шоу-бизнес Невестка Алсу прокомментировала травлю Микеллы Жена брата певицы Алсу Залина Сафина разместила в своих соцсетях пост, в котором вступилась за Микеллу.

Экономика Миллиарды от Apple не решили проблемы Qualcomm. Акции упали Qualcomm заявил, что сделка с Apple принесет ему около $4,5-4,7 млрд во втором квартале 2019 года.

Экономика Баффетт назвал себя «идиотом» за долгий отказ покупать акции Amazon Миллиардер и инвестор Уоррен Баффетт рассказал телеканалу CNBC, что его холдинговая компания Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon.

Экономика Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.

Происшествия В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром В Крыму в открытое море едва не унесло воздушный шар, в корзине которого находился ребенок.

Авто Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.

Армия и оружие В Киеве поправили заявление Коломойского о гражданской войне на Украине Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал заявление украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что в Донбассе происходит "гражданский конфликт".

Политика Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга» В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".

Шоу-бизнес Кира Найтли ждет второго ребенка Известная голливудская актриса Кира Найтли готовится стать мамой во второй раз.

Экономика Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млн Австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года вложила в финансирование строительства газопровода «Северный поток-2» €44 млн.

Политика В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.

Наука В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.

Политика Советник назвал главный приоритет Зеленского Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по международной деятельности, экономике и финансам Александр Данилюк назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации.

Политика В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».

Происшествия Трехлетняя девочка погибла в Москве, выпав с шестого этажа Полицейские в Москве задержали двух родителей, чья трехлетняя дочь выпала с балкона на шестом этаже и разбилась, сообщил руководитель пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов.

Политика В Госдепе заявлено о «сотнях русских» в силовых структурах Венесуэлы Госсекретарь Соединённых Штатов объявил, что в силовых структурах Венесуэлы работу выполняют «сотни русских, а то и больше».

Культура Звезда «Игры престолов» Софи Тернер тайно вышла замуж 23-летняя Софи Тернер умеет удивлять: то признается, что искала себе пару среди девушек, то выйдет замуж «по секрету».

Политика В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия В Мексике нашли мертвой «Мисс Уругвай-2006» Обладательницу титула «Мисс Уругвай-2006» Фатими Давилу нашли мертвой в четверг в одном из отелей Мехико.

Политика На Украине придумали способ увеличить численность армии Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».

Происшествия Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Шоу-бизнес В Сети появилось архивное фото беременной Жанны Фриске Сегодня в Сети появилась редкая фотография Жанны Фриске, сделанная незадолго до появления на свет Платона.