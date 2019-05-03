Футбол
Сарри: «Челси» мог забить больше голов «Айнтрахту»Евро-футбол.ру 01:42
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри пообщался с журналистами после первого полуфинального матча Лиги Европы против "Айнтрахта" (1:1).
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Сарри: «В первые 20-25 минут матча с „Айнтрахтом“ „Челси“ как будто играл на 0:0»
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