Футбол
Сарри: «Челси» был готов к тому, что будет тяжёлый матчЧемпионат вчера в 18:36
Сегодня смогли выстоять и сохранить свои ворота в неприкосновенности. Мы были готовы к тому, что здесь будет тяжёлый матч. Нам противостоял физически мощный и агрессивный соперник, поэтому знали, что столкнёмся с трудностями.
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Маурицио Сарри: Я доволен как результатом, так и игрой, которую мы смогли показать
Советский спортвчера в 18:30
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Происшествия
Полиция возбудила дело против избившего пешехода футболиста «Спартака»
В среду, 10 апреля, в отношении футболиста московского «Спартака» Аяза Гулиева было возбуждено уголовное дело об административном правонарушении.
Обновлено вчера в 16:43
Шоу-бизнес
Автор хитов Ольги Бузовой раскрыл стоимость своих песен
Некоторые хиты поп-звезды были написаны популярным рэпером Александром Степановым, более известным как ST. Ольга и Александр находятся в замечательных отношениях, которые не ограничиваются только партнерством.
Обновлено в 05:18
Технологии
Bloomberg: Amazon подслушивает своих пользователей
Тысячи сотрудников компании Amazon, у которой есть голосовой помощник Alexa, прослушивают записи общения пользователей с умными колонками, чтобы улучшить сервис, утверждает Bloomberg со ссылкой на семерых источников, работавших над программой.
Обновлено вчера в 09:03
Политика
Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое
Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:06
Космос
Первый частный луноход разбился при посадке
Обновлено в 01:56
Хоккей
«Локомотив» продлил контракты с тремя игроками
"Локомотив" на своем официальном сайте объявил о продлении соглашений с тремя игроками команды.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
Беспилотник США заметили у границ России
У западных границ России выполнил разведку американский разведывательный беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 07:44
Политика
На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд»
В январе адвокат капитана сообщил, что его подзащитный несколько дней не выходил на связь, позднее полиция Украины объявила его в розыск.
Обновлено в 08:44
Общество
Валентина Терешкова заложила аллею в аэропорту Саратова
Первой на аллее появится табличка Терешковой с автографом, который отольют в металле. Новый аэропорт строится в 30 километрах от Саратова.
Обновлено в 06:45
Хоккей
Илью Ковальчука вызвали в сборную России по хоккею на ЧМ-2019
Обновлено вчера в 15:57
Космос
Опубликована первая в истории изучения космоса фотография черной дыры
Европейские астрономы впервые в истории показали фотоизображение черной дыры — объекта, который не производит никакого излучения.
Обновлено 10 апреля в 09:41
Общество
Суд продлил арест Карлоса Гона до 22 апреля
Окружной суд Токио продлил до 22 апреля арест бывшего главы Nissan Карлоса Гона, сообщает AP.
Обновлено в 04:03
Общество
ГИБДД России предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости
Сообщается, что теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час сумма штрафа составит не 500 рублей, а 3 000 рублей.
Обновлено 10 апреля в 10:24
Общество
Facebook оштрафовали на три тысячи рублей
Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей за непредоставление сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:48
Авто
Компания Volkswagen отзывает кроссоверы Teramont в России
Обновлено в 09:33
Политика
В Ливии заявили о возможной приостановке добычи нефти
В начале апреля Ливийская национальная армия начала наступление на Триполи Ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) заявила об угрозе остановки добычи нефти и газа из-за обострения конфликта в стране, сообщает Financial Times.
Обновлено в 08:08
Космос
В России рассекретили документ о первой в истории миссии к Луне
Стало известно содержание отчета о работе радиотехнического комплекса «Луноход-1» и межпланетной станции «Луна-17», которая доставила первый планетоход на поверхность Луны.
Обновлено вчера в 21:53
Космос
Ученый РАН назвал космонавтов бесполезными для науки
Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что космонавты бесполезны для науки.
Обновлено в 08:49
Происшествия
В Новосибирской области учительницу включили в список экстремистов
У школы к учительнице претензий не было, рассказал директор Антон Димитрюк, который стал свидетелем по делу.
Обновлено в 09:02
Политика
Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира
Канал 1+1 подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко, без предупреждения появившегося в студии.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в угрозах убийством
Американская актриса Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в угрозах убийством, сообщает Variety.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В администрации Новокузнецка проходят обыски по делу о мошенничестве
Следственные органы Кемеровской области проводят обыски в администрации Новокузнецка по делу о мошенничестве с муниципальной недвижимостью.
Обновлено в 09:15
Политика
Пашинян ушел от ответа на вопрос о принадлежности Крыма
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил, что все конфликты в мире должны решаться путем диалога.
Обновлено вчера в 09:01
Шоу-бизнес
Татьяна Навка растит свою дочь балериной
Фигуристка Татьяна Навка на своей странице в Instagram опубликовала снимок с занятий дочери. Она хочет вырастить девочку балериной.
Обновлено в 08:43
Здоровье
Тюменские врачи впервые установили мужчине фаллопротез из трех частей
Врачи медико-санитарной части «Нефтяник» впервые в Тюмени установили пациенту трехкомпонентный гидравлический фаллопротез, сообщает региональный депздрав в пятницу, 12 апреля.
Обновлено в 09:25