Футбол
Сарри: «Челси» был готов к тому, что будет тяжёлый матчЧемпионат 18:36
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал победу в первом матче 1/4 финала Лиги Европы над "Славией" (1:0).
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Политика
Из-за отказа России: Грузия приняла «историческое решение»
Грузия решила добровольно внести в бюджет Совета Европы 500 тысяч евро в знак поддержки организации из-за отказа России выплачивать взносы, пишет «Взгляд».
Обновлено в 12:19
Армия и оружие
Скоростной корабль с боевым комплектом разработали в России
Советник генерального директора КГНЦ Валерий Поляков рассказал, что созданный специалистами отделения военного кораблестроения корпус боевого надводного корабля океанской зоны обладает уникальными способностями.
Обновлено в 10:31
Транспорт
Депутаты предлагают изменить скоростной режим
Депутаты предлагают ужесточить ответственность за нарушение скоростного режима.
Обновлено в 06:30
Общество
Планов громадье. Крупнейший застройщик Югры открыл завод в Подмосковье
Один из крупнейших застройщиков Югры объявил об открытии ещё одного завода, который находится в Подмосковье и оснащен самым современным оборудованием.
Обновлено в 12:30
Наука
Неделя на МКС заставила молодых мышей бегать кругами
Грызуны, доставленные на борт МКС, быстро адаптировались к условиям, но через неделю некоторые из них начали бегать кругами.
Обновлено в 18:12
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Культура
Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов
Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян снялась для обложки Vogue
Ким Кардашьян сообщила своим подписчикам в Instagram, что снялась для обложки Vogue.
Обновлено в 05:12
Энергетика
«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России
Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено в 11:09
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Политика
В США призвали к пересмотру политики в отношении России
Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
Обновлено в 19:35
Армия и оружие
На Украине пообещали новые проходы кораблей через Керченский пролив
Киев продолжит направлять корабли через Керченский пролив, поскольку отказ от прохода значил бы, что Украина отказывается от Азовского моря и своих территорий.
Обновлено в 19:53
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
Обновлено в 17:07
Происшествия
Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате
Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
Потерянный Японией F-35 может стать ценной находкой для России и Китая
Утонувший в Тихом океане американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II станет очень ценным приобретением для России или Китая, если эти страны смогут его найти.
Обновлено в 05:51
Кино
Вышел трейлер нового боевика Люка Бессона «Анна»
Обновлено в 06:01
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено в 16:00
Хоккей
Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»
Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:23
Экономика
Минфин РФ предложил размещать синтетические ювелирные изделия на отдельных витринах
Министерство финансов РФ предлагает обязать продавцов размещать ювелирные изделия с ненатуральными камнями на отдельных витринах и с особым обозначением, указано в пояснительной записке к соответствующему законопроекту.
Обновлено в 12:11
Политика
Порошенко в прямом эфире позвал Зеленского на дебаты
Президент Украины Петр Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и призвал своего оппонента, лидера первого тура выборов Владимира Зеленского начать там с ним дебаты, но тот отказался, сообщив, что находится на пути во Францию.
Обновлено в 20:05
Экономика
Uber раскрыл убытки совместного предприятия с «Яндексом»
Uber учитывает финансовые результаты СП по методу долевого участия (equity method investment), компания владеет 38% в совместном предприятии.
Обновлено в 19:11
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
Обновлено в 17:51
Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Здоровье
Филиал южнокорейского госпиталя откроется в медкластере Сколково
Экскурсию по учреждению провел профессор международного медицинского центра и департамента внешних связей госпиталя «Бундан» Сергей Ким.
Обновлено в 13:17
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова после операции снялась полностью обнаженной
Примечательно, что длинноногая красавица решилась обнажиться после операции.
Обновлено в 13:30
Политика
Двое российских полицейских попросили политического убежища на Украине
По данным ведомства, в среду, 10 апреля российские полицейские перешли границу в районе пропускного пункта «Гоптовка» (Харьковская область) и попросили убежища.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Командующего ВДВ десантировали в Сирию
Генерал-полковник Андрей Сердюков, согласно практике ротации высшего командного состава, мог оказаться в Сирии еще в сентябре 2017 года (его существенным плюсом назывался опыт боевых действий в Чечне, а также в операции по присоединению Крыма).
Обновлено в 17:45