Сарри: «Челси» был готов к тому, что будет тяжёлый матчЧемпионат вчера в 18:36

Сегодня смогли выстоять и сохранить свои ворота в неприкосновенности. Мы были готовы к тому, что здесь будет тяжёлый матч. Нам противостоял физически мощный и агрессивный соперник, поэтому знали, что столкнёмся с трудностями.

Сарри: «Челси» был готов к тому, что будет тяжёлый матч

Авто Медведев утвердил правила автотюнинга Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.

Политика Украинский телеканал подаёт в суд на Порошенко за срыв эфира Руководство украинского телеканала «1+1» намерено подать в суд на президента Петра Порошенко после того, как он неожиданно появился в эфире и устроил перепалку с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.

Интернет В WhatsApp добавили новую функцию Функция «Режим игнорирования архивных чатов» позволит пользователю оставаться в группе, однако не отвлекаться на уведомления о новых сообщениях.

Авто «Автоимпорт» удвоил сотрудничество с Volkswagen Рязанская ГК «Автоимпорт» вышла в Липецк: в городе начал работу новый дилерский центр Volkswagen.

Гаджеты Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов.

Политика После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба» Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

Экономика В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ, пишут СМИ Записи датируются периодом с 26 июня 2017 года, когда Центробанк начал рассылать финансовым организациям черный список клиентов.

Здоровье Минпросвещения предложило не пускать в школу детей без прививок Минпросвещения России предлагает ограничить посещение школ для детей, которые не прошли вакцинацию от опасных инфекций, следует из предложений министерства.

Происшествия Суд продлил домашний арест Калви на три месяца Басманный суд до середины июля продлил срок домашнего ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви, которого накануне перевели из СИЗО, передаёт корреспондент РИА Новости.

Общество Володин: новый аэропорт в Саратове могут открыть на месяц раньше срока Новый саратовский аэропорт может открыться на месяц раньше запланированного срока, в августе 2019 года, при условии своевременного финансирования, сообщил в пятницу журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в регион.

Общество Температура в Москве не превысит восьми градусов тепла в выходные Дневная температура в Москве на выходных не превысит восьми градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Кино Журналисты «Дон-ТР» завоевали Студенческий ТЭФИ Сотрудники «Дон-ТР» Яна Габазова и Игорь Залунин завоевали Студенческий ТЭФИ. Награду им присудили в номинации «Информационный сюжет».

Теннис Сара Эррани вышла в четвертьфинал турнира в Боготе Спортсменки провели на корте 1 час и 6 минут. На счету Эррани четыре двойные ошибки и семь брейк-пойнтов из девяти.

Шоу-бизнес Концерт Аллегровой в Краснодаре закончился скандалом Ирина Аллегрова не смогла угнать сердца своих поклонников на концерте в Краснодаре.

Культура Кинокритик Долин уволился из ВГТРК из-за сюжета «России 24» Известный кинокритик Антон Долин уволился из ВГТРК из-за выхода сюжета на телеканале "Россия 24" о его критике относительно фильма "Балканский рубеж".

Экономика В России создан банк для Роскосмоса Кредитную организацию было решено переименовать в "Роскосмосбанк" В ноябре 2018 года председателем совета директоров "Фондсервисбанка", обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли России, стал глава Роскосмос Дмитрий Рогозин.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев дал интервью Регине Тодоренко Дмитрий Шепелев пообщался с Региной Тодоренко в рамках нового интервью.

Политика Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском Сторонники лидера Украины Петра Порошенко опубликовали еще одно видео о кандидате в президенты Владимире Зеленском.

Шоу-бизнес Директор Алсу прокомментировал слухи о разводе певицы Как сообщает СтарХит, о ситуации в семье подопечной высказался директор певицы.

Армия и оружие Первую подлодку для «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля Первый носитель необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» — атомная подлодка проекта 09852 «Белгород» — будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля.

Спорт Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Футбол Кроос намерен покинуть «Реал» летом Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.

Экономика Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Авто АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.

Общество Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год Главный приз получил американский фотограф Джон Мур, который запечатлел, как пограничники США обыскивают женщину из Гондураса, пока у нее в ногах стоит ее маленькая дочь и плачет.