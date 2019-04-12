Футбол

Сарри: «Челси» был готов к тому, что будет тяжёлый матчЧемпионат вчера в 18:36

Сегодня смогли выстоять и сохранить свои ворота в неприкосновенности. Мы были готовы к тому, что здесь будет тяжёлый матч. Нам противостоял физически мощный и агрессивный соперник, поэтому знали, что столкнёмся с трудностями.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сарри: «„Челси“ был готов к тяжёлому матчу в Праге»

Евро-футбол.ру02:06

Сарри оставил в запасе Азара на игру со «Славией» в качестве козыря

Газета.Ru00:45

Маурицио Сарри: «Я очень доволен результатом. Раньше мы сразу пропускали в сложные моменты»

Sports.ruвчера в 18:27

Сарри: «„Челси“ показал, что может побеждать, несмотря на сложности. Ранее нам этого не хватало»

Sport24.ruвчера в 17:58

Сарри: «Челси» был готов к тому, что будет тяжёлый матч

Чемпионатвчера в 18:36

Маурицио Сарри: Я доволен как результатом, так и игрой, которую мы смогли показать

Советский спортвчера в 18:30

Азар может пропустить матч Лиги Европы против «Славии»

Soccer.ru10 апреля в 13:43
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:50, Ашберн
Спорт

Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном ЧМ

Обновлено вчера в 03:34
Футбол

Гулиев оштрафован на пять миллионов и отстранен от игр

Обновлено в 06:13
Общество

Голикова назвала регионы с высоким уровнем смертности

Самый высокий уровень смертности в 2018 году зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:53
Музыка

Рэпер ST сообщил причины распада группы «Ленинград»

Обновлено в 05:16
Политика

Меркель пока не планировала встречу с Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель в настоящее время не планирует переговоров с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:57
Происшествия

В Петербурге мать сдавала 10-летнюю дочь «в аренду» своему любовнику

Женщина сдавала «в аренду» на выходные своему любовнику собственную 10-летнюю дочь, пока обо всем не стало известно ее отцу.
Обновлено в 03:39
Хоккей

Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»

Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
Обновлено вчера в 22:39
Армия и оружие

Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом

На следующий день после выступления в Сети появился отзыв девушки, случайно попавшей на концерт.
Обновлено вчера в 15:29
Политика

Далай-ламе приказали перерождаться по законам Китая

Обновлено в 03:11
Космос

В SpaceX отчитались о новых успехах при запуске ракеты Falcon Heavy

Ускорители и первая ступень ракеты Falcon Heavy, которая в четверг вывела на орбиту саудовский спутник связи, успешно вернулись на Землю.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

Лучший эстонский спецслужбист задержан за шпионаж в пользу России

Полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала экс-сотрудника этого ведомства Владимира Куликова по подозрению в шпионаже на Россию, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:50
Происшествия

Дело о пожаре в «Зимней вишне» направлено в суд

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 60 человек, сообщило надзорное ведомство.
Обновлено в 05:07
Общество

Скрывающийся «основатель» Facebook запросил убежище в Эквадоре

Житель Нью-Йорка Пол Челья, который утверждает, что ему принадлежит половина компании Facebook, и которому грозит экстрадиция в США из Эквадора, запросил политическое убежище в этой латиноамериканской республике.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие

«Пустынный паук»: из старой советской пушки сделали грозное оружие

Китайское издание "Хуаньцю шибао" обратило внимание на многоцелевой управляемый боевой модуль Desert Spider ("Пустынный паук").
Обновлено в 05:25
Авто

Юбилейный трек-кар BAC Mono получил эксклюзивную окраску

Юбилейный BAC Mono выкатился из ворот завода компании в Ливерпуле в начале прошлого месяца.
Обновлено в 04:38
Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено вчера в 21:44
Автоспорт

Феттель выиграл первую практику на Гран-при Китая, Квят стал восьмым

Обновлено в 01:35
Авто

АвтоВАЗ временно прекращает поставки Lada в Европу

Компания АвтоВАЗ временно прекращает поставки автомобилей Lada в Европу из-за ужесточения экологических норм.
Обновлено вчера в 17:31
Общество

В Петербурге появилось граффити с изображением Валентины Терешковой

Ранее сообщалось, что художники из арт-группы HoodGraff обновили граффити с изображением лидера группы «Кино» Виктора Цоя.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие

Началось производство первого серийного комплекта С-350 «Витязь-ПВО»

Обновлено в 06:27
Экономика

Uber оценил свою долю в убытках «Яндекс.Такси» в 2018 году в $42 млн

Как сказано в документе, доля Uber в чистом убытке "Яндекс.Такси" и расходы на амортизацию нематериальных активов за прошлый год составили $42 млн.
Обновлено в 02:23
Авто

Медведев утвердил правила автотюнинга

Обновлено вчера в 20:42
Наука

На Филиппинах нашли останки людей нового вида

Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено 10 апреля в 22:01
Шоу-бизнес

Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны

Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны Супруга принца Уильяма в скором времени может стать королевой.
Обновлено в 03:08
Политика

В Кремле опровергли роль Путина в смягчении меры пресечения Калви

В Кремле опровергли влияние Владимира Путина на решение суда об освобождении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви из-под стражи и переводе его под домашний арест.
Обновлено в 05:29
Политика

Литва отозвала своего посла из России

Литва решила отозвать своего посла Ремигиюса Мотузаса из Москвы, пишет агентство BNS со ссылкой на официального представителя МИД страны Расу Якилайтене.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия

В Казани группа подростков избила сверстника

В социальных сетях появилось сообщение о 10 подростках, избивших сверстника. Подростка уронили на землю и пинали ногами.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Прокурор нашел противоречия в показаниях свидетеля Сорокина

Прокурор обратил внимание на то, что свидетель Сорокин путается в показаниях, но у защиты нашлось объяснение этому факту.
Обновлено в 06:28
Экономика

Максим Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян

Реальная заработная плата выросла в среднем на 6,8 процента в 2018 году, напомнил глава Минтруда Максим Топилин на коллегии ведомства.
Обновлено в 05:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное