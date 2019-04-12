Футбол
Сарри: «Челси» был готов к тому, что будет тяжёлый матчЧемпионат вчера в 18:36
Сегодня смогли выстоять и сохранить свои ворота в неприкосновенности. Мы были готовы к тому, что здесь будет тяжёлый матч. Нам противостоял физически мощный и агрессивный соперник, поэтому знали, что столкнёмся с трудностями.
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Маурицио Сарри: Я доволен как результатом, так и игрой, которую мы смогли показать
Советский спортвчера в 18:30
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Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном ЧМ
Обновлено вчера в 03:34
Футбол
Гулиев оштрафован на пять миллионов и отстранен от игр
Обновлено в 06:13
Общество
Голикова назвала регионы с высоким уровнем смертности
Самый высокий уровень смертности в 2018 году зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:53
Музыка
Рэпер ST сообщил причины распада группы «Ленинград»
Обновлено в 05:16
Политика
Меркель пока не планировала встречу с Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель в настоящее время не планирует переговоров с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Петербурге мать сдавала 10-летнюю дочь «в аренду» своему любовнику
Женщина сдавала «в аренду» на выходные своему любовнику собственную 10-летнюю дочь, пока обо всем не стало известно ее отцу.
Обновлено в 03:39
Хоккей
Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»
Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
Обновлено вчера в 22:39
Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом
На следующий день после выступления в Сети появился отзыв девушки, случайно попавшей на концерт.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
Далай-ламе приказали перерождаться по законам Китая
Обновлено в 03:11
Космос
В SpaceX отчитались о новых успехах при запуске ракеты Falcon Heavy
Ускорители и первая ступень ракеты Falcon Heavy, которая в четверг вывела на орбиту саудовский спутник связи, успешно вернулись на Землю.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
Лучший эстонский спецслужбист задержан за шпионаж в пользу России
Полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала экс-сотрудника этого ведомства Владимира Куликова по подозрению в шпионаже на Россию, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:50
Происшествия
Дело о пожаре в «Зимней вишне» направлено в суд
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 60 человек, сообщило надзорное ведомство.
Обновлено в 05:07
Общество
Скрывающийся «основатель» Facebook запросил убежище в Эквадоре
Житель Нью-Йорка Пол Челья, который утверждает, что ему принадлежит половина компании Facebook, и которому грозит экстрадиция в США из Эквадора, запросил политическое убежище в этой латиноамериканской республике.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
«Пустынный паук»: из старой советской пушки сделали грозное оружие
Китайское издание "Хуаньцю шибао" обратило внимание на многоцелевой управляемый боевой модуль Desert Spider ("Пустынный паук").
Обновлено в 05:25
Авто
Юбилейный трек-кар BAC Mono получил эксклюзивную окраску
Юбилейный BAC Mono выкатился из ворот завода компании в Ливерпуле в начале прошлого месяца.
Обновлено в 04:38
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Авто
АвтоВАЗ временно прекращает поставки Lada в Европу
Компания АвтоВАЗ временно прекращает поставки автомобилей Lada в Европу из-за ужесточения экологических норм.
Обновлено вчера в 17:31
Общество
В Петербурге появилось граффити с изображением Валентины Терешковой
Ранее сообщалось, что художники из арт-группы HoodGraff обновили граффити с изображением лидера группы «Кино» Виктора Цоя.
Обновлено в 01:03
Экономика
Uber оценил свою долю в убытках «Яндекс.Такси» в 2018 году в $42 млн
Как сказано в документе, доля Uber в чистом убытке "Яндекс.Такси" и расходы на амортизацию нематериальных активов за прошлый год составили $42 млн.
Обновлено в 02:23
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Обновлено вчера в 20:42
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено 10 апреля в 22:01
Шоу-бизнес
Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны
Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны Супруга принца Уильяма в скором времени может стать королевой.
Обновлено в 03:08
Политика
В Кремле опровергли роль Путина в смягчении меры пресечения Калви
В Кремле опровергли влияние Владимира Путина на решение суда об освобождении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви из-под стражи и переводе его под домашний арест.
Обновлено в 05:29
Политика
Литва отозвала своего посла из России
Литва решила отозвать своего посла Ремигиюса Мотузаса из Москвы, пишет агентство BNS со ссылкой на официального представителя МИД страны Расу Якилайтене.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия
В Казани группа подростков избила сверстника
В социальных сетях появилось сообщение о 10 подростках, избивших сверстника. Подростка уронили на землю и пинали ногами.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Прокурор нашел противоречия в показаниях свидетеля Сорокина
Прокурор обратил внимание на то, что свидетель Сорокин путается в показаниях, но у защиты нашлось объяснение этому факту.
Обновлено в 06:28
Экономика
Максим Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян
Реальная заработная плата выросла в среднем на 6,8 процента в 2018 году, напомнил глава Минтруда Максим Топилин на коллегии ведомства.
Обновлено в 05:15