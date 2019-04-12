Футбол
Сарри: «Челси» был готов к тому, что будет тяжёлый матчЧемпионат вчера в 18:36
Сегодня смогли выстоять и сохранить свои ворота в неприкосновенности. Мы были готовы к тому, что здесь будет тяжёлый матч. Нам противостоял физически мощный и агрессивный соперник, поэтому знали, что столкнёмся с трудностями.
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Маурицио Сарри: Я доволен как результатом, так и игрой, которую мы смогли показать
Советский спортвчера в 18:30
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:19, Ашберн
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Авто
BMW M2 Competition форсировали до 513 «лошадей»
Обновлено в 03:01
Хоккей
Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»
Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 13:23
Шоу-бизнес
Концерт Ирины Аллегровой в Краснодаре обернулся скандалом
Концерт популярной 67-летней исполнительницы Ирины Аллегровой закончился скандалом.
Обновлено в 04:21
Экономика
Путин поручил продумать рост субсидий на авиаперевозки в Симферополь
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня рассмотреть вопрос об увеличении объема субсидирования пассажирских воздушных перевозок в Симферополь, сообщается на сайте президента.
Обновлено в 04:45
Космос
Большинство россиян считают Россию лидером в освоении космоса
Результат опроса ВЦИОМ показал, что 76% россиян убеждены в лидерстве России в сфере освоения космоса.
Обновлено в 04:57
Космос
Мыши после недели на МКС начали бегать кругами
Мыши испытывали удовольствие от физических нагрузок и ранее, но на МКС их лишили любимых колес для бега, поэтому свою потребность в движении они заменили бегом кругами.
Обновлено в 00:54
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей в Европу
Обновлено вчера в 11:29
Общество
Голикова назвала регионы с высоким уровнем смертности
Самый высокий уровень смертности в 2018 году зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:53
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам и инвестициям
Минэкономразвития скорректировало и оценку роста реальных зарплат на 2019 год, понизив ее с 1,4 до 1,1%. Прогноз на 2020 год, наоборот, повышен с 1,9 до 2%. С 2021 года рост реальных зарплат ожидается на уровне 2,7%.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Директор Алсу прокомментировал слухи о разводе певицы
Как сообщает СтарХит, о ситуации в семье подопечной высказался директор певицы.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Следователи и медики предлагают не лишать свободы за врачебную ошибку
Рабочая группа Следственного комитета и Национальной медицинской палаты (НМП) проработала вопрос «о введении альтернативных лишению свободы мер наказания» медицинских работников за врачебные ошибки.
Обновлено в 03:24
Авто
В сети появилось видео с кабриолетами Aurus для парада Победы
В сети появилось видео с кабриолетами марки Aurus.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Уткин назвал «идиотом» избившего в Москве пешехода футболиста «Спартака»
Спортивный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин полагает, что если у человека не сформировали мозги до 20 лет, то дальше с этим уже сложно что-то сделать.
Обновлено в 02:38
Космос
Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос 58 лет назад
12 апреля 1961 года человек впервые совершил полёт в космос.
Обновлено вчера в 18:07
Общество
ГИБДД предлагает ужесточить штрафы за превышение скорости
Панарьин отметил, что целесообразно будет также увеличить размер штрафов для водителей, которые постоянно превышают скорость больше, чем на 20 км/ч.
Обновлено 10 апреля в 10:37
Происшествия
Первое уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» направлено в суд
В Заводской районный суд Кемерово направлено первое уголовное дело по факту пожара в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня», обвинительное заключение утвердил заместитель генерального прокурора РФ.
Обновлено в 05:11
Политика
Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено 10 апреля в 19:07
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Политика
Минобороны Украины проверит сообщения об уклонении Зеленского от армии
Депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Татьяна Черновол потребовала проверить информацию о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский якобы уклонялся от призыва на воинскую службу.
Обновлено в 04:44
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ
Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обновлено в 04:05
Экономика
Рождаемость в России в 2018 году упала больше чем на 5%
Рождаемость в России в 2018 году снизилась более чем на 5%, сообщил в пятницу министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
Обновлено в 04:14
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено в 04:48
Общество
Чиновники свердловского минобразования скрыли свои доходы
Прокуратура проверила, как соблюдают антикоррупционный закон работники свердловского министерства общего и профессионального образования.
Обновлено в 01:58
Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко
Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко.
Обновлено в 03:57
Футбол
Сергей Семак: «Не опасаюсь недооценки „Анжи“»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 23-го тура премьер-лиги против "Анжи" отметил, что полузащитник Кристиан Нобоа играет не только из-за лимита.
Обновлено в 04:45
Происшествия
На похоронах рэпера Nipsey Hussle произошла стрельба
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
NI констатировал беспомощность США в Арктике
Журнал The National Interest считает, что США не готовы защищать свои интересы в Арктике.
Обновлено вчера в 23:53