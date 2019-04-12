Сарри: «Челси» был готов к тому, что будет тяжёлый матчЧемпионат вчера в 18:36

Сегодня смогли выстоять и сохранить свои ворота в неприкосновенности. Мы были готовы к тому, что здесь будет тяжёлый матч. Нам противостоял физически мощный и агрессивный соперник, поэтому знали, что столкнёмся с трудностями.

Сарри: «Челси» был готов к тому, что будет тяжёлый матч

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