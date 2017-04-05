Футбол

Сарри: «Азар мог бы играть на любой позиции»
Sport24.ru
вчера в 17:04

Азар действительно может играть на любой позиции. Сегодня он забил дважды и мог завершить матч с двумя-тремя голевыми пасами. Он прекрасно взаимодействует с партнерами.
Sport24.ruвчера в 17:04

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Сарри: Задача «Челси» на сезон — не сильно отстать от лидеров

Нева Спорт01:07

Сарри: «„Челси“ нужно держаться как можно ближе к топ-4»

Евро-футбол.ру00:57

Сарри: «„Челси“ нужно держаться около топ-4. Наша цель – попасть в Лигу чемпионов»

Бомбардир.рувчера в 17:58

Сарри: «Азар для нас, как Месси в „Барселоне“ или Роналду в „Ювентусе“»

Soccer.ruвчера в 18:26

Сарри: «Азар мог бы играть на любой позиции»

Sport24.ruвчера в 17:04

Сарри: Азар способен играть на любой позиции

Чемпионатвчера в 19:41
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Космос

Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту два спутника «Канопус-В»

Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие

На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе

Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.
Обновлено вчера в 18:33
Происшествия

В компании «Красное и Белое» проходят обыски

Обновлено вчера в 11:22
Общество

Минтруд назвал попадающие под сокращение профессии в 2019 году

Всего под сокращения за три месяца попадут 230,8 тысячи россиян, большая часть из которых работает в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 21:47
Экономика

Минстрой прогнозирует повышение тарифов на воду и тепло

В Минстрое опасаются, что в условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов «возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ».
Обновлено вчера в 22:26
Энергетика

Стоимость нефти Brent выросла на 4%

В понедельник, 24 декабря, стоимость нефти марки Brent упала более чем на 6% и впервые с августа 2017 г. опустилась ниже $51 за баррель.
Обновлено вчера в 11:37
Кино

Скончался актер и мастер дубляжа Дмитрий Матвеев

Российский актер Дмитрий Матвеев скончался в возрасте 65 лет. Об этом в Fscebook сообщил его друг Олег Хартулари.
Обновлено в 00:15
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать лучшие ингредиенты для «оливье»

В Роскачестве напомнили о результатах исследований ингредиентов для традиционного новогоднего салата "Оливье" и рассказали, как их правильно выбрать.
Обновлено в 00:00
Политика

Трамп волновался за безопасность визита в Ирак

Американский президент Дональд Трамп признал, что волновался за безопасность своего неожиданного визита в Ирак, где он встретился с американскими военнослужащими, сообщает AFP.
Обновлено вчера в 19:47
Политика

Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии

Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено вчера в 15:07
Технологии

«Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылку на сайт Telegram

«Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылку на официальный сайт мессенджера Telegram.
Обновлено вчера в 15:30
Общество

МВД предложило внести изменения в российские паспорта

Министерство внутренних дел предложило внести ряд изменений в бланк паспорта гражданина России.
Обновлено в 00:29
Происшествия

На оранжевой линии московского метро произошел сбой

Обновлено в 00:43
Армия и оружие

Появилось видео запуска ракеты «Авангард»

СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 09:14
Общество

В Петербурге строители метро объявили голодовку на строящейся станции

На строящейся станции «Театральная» (желтая ветка) Санкт-Петербургского метрополитена собрались около 30 рабочих, которые 26 декабря объявили голодовку.
Обновлено вчера в 12:03
Финансы

Dow Jones вырос более чем на 1000 пунктов

Американский промышленный индекс Dow Jones в среду к закрытию биржи вырос на 1086 пунктов или на 4,98% и достиг отметки 22878,45.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия

Следственный комитет пересмотрит оправдательные приговоры

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить все уголовные дела, по которым были вынесены оправдательные приговоры в Москве.
Обновлено вчера в 19:08
Политика

Австрийский журналист рассказал о страхе за свою жизнь на Украине

Австрийский журналист и репортер Кристиан Вершюц, который работает на украинской территории, рассказал, что опасается за свою жизнь.
Обновлено в 00:38
Происшествия

В Германии недовольный подарками на Рождество мальчик вызвал полицию

Обновлено вчера в 20:06
Культура

Передача «Орел и решка» закрывается

Передача о путешествиях «Орел и Решка: Перезагрузка» закрывается.
Обновлено в 00:37
Общество

Дерипаску лишили права на бесплатный проезд в автобусах Саяногорска

В настоящее время почетные граждане Саяногорска имеют право на бесплатный проезд в муниципальном транспорте и на освобождение от платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах социальной нормы.
Обновлено вчера в 11:28
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Сирии с территории Ливана

Удар был нанесен по складу боеприпасов: израильские самолеты незаконно проникли в воздушное пространство Ливана для прикрытия и затем атаковали сирийские объекты.
Обновлено вчера в 05:04
Армия и оружие

AP: военный источник в Израиле подтвердил нанесение ударов в Сирии

Представитель израильских структур безопасности подтвердил агентству Associated Press, что Израиль нанес удары по целям в Сирии вечером 25 декабря.
Обновлено в 00:35
Политика

NYT: Трамп не служил в армии благодаря поддельному диагнозу

Обновлено вчера в 11:07
Общество

Названы самые востребованные навыки для профессий будущего

Специалисты навали самые востребованные навыки, которые пригодятся россиянам в профессиях будущего.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

В Японии казнили двух боссов якудза

Обновлено вчера в 23:24
Политика

Мария Бутина пожаловалась на отсутствие отопления в своей камере

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, пожаловалась отсутствие отопления и холод в своей одиночной камере, сообщает посольство РФ в Facebook.
Обновлено в 00:20
Футбол

Матча в СИЗО с участием Кокорина и Мамаева не планировалось и не будет

Ранее стало известно, что следователи ужесточили обвинение футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также младшему брату Кокорина Кириллу и детскому тренеру Протасовицкому.
Обновлено вчера в 14:34
Хоккей

Канадцы забросили 14 безответных шайб в ворота сборной Дании

Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие

Трамп: США не собираются выводить войска из Ирака

Соединенные Штаты не собираются выводить свои войска из Ирака.
Обновлено вчера в 16:38
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить даже стоя на бровке во время матчей.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Футбольной ассоциации и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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