Футбол

Сарри: «Азар мог бы играть на любой позиции»
Sport24.ru
вчера в 17:04

Азар действительно может играть на любой позиции. Сегодня он забил дважды и мог завершить матч с двумя-тремя голевыми пасами. Он прекрасно взаимодействует с партнерами.
Sport24.ruвчера в 17:04

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Сарри: «Азар мог бы играть на любой позиции»

Sport24.ruвчера в 17:04

Сарри: «„Челси“ нужно держаться как можно ближе к топ-4»

Евро-футбол.ру00:57

Маурицио Сарри: «Целью на этот сезон может быть только попадание в Лигу чемпионов»

Sports.ru01:40

Сарри: Азар способен играть на любой позиции

Чемпионатвчера в 19:41

Сарри: Задача «Челси» на сезон — не сильно отстать от лидеров

Нева Спорт01:07

Сарри: «„Челси“ нужно держаться около топ-4. Наша цель – попасть в Лигу чемпионов»

Бомбардир.рувчера в 17:58
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Происшествия

В компании «Красное & Белое» завершились обыски

Обновлено в 03:01
Происшествия

Марат Башаров избил новую супругу

Актер и телеведущий Марат Башаров жестоко избил свою новую супругу Елизавету Башарову.
Обновлено в 03:31
Политика

Лолита призналась, что Крым для нее останется украинским

Певица Лолита Милявская в интервью каналу Крючок TV призналась, что Крым для нее остается украинским.
Обновлено в 02:01
Происшествия

В Хабаровске мужчина взорвал гранату на торговой базе

Обновлено в 03:35
Космос

Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Восточный

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с Восточного в 05:07 мск.
Обновлено вчера в 21:28
Общество

Минтруд прогнозирует увольнение более 230 тыс. россиян за три месяца

Минтруд ожидает, что свыше 230 тыс. граждан РФ могут потерять работу до 12 марта 2019 года, пишет в четверг газета "Известия", ссылаясь на аналитическую записку министерства.
Обновлено вчера в 18:54
Армия и оружие

На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе

Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.
Обновлено вчера в 18:33
Экономика

Минтруд опроверг сообщения о массовых увольнениях в 2019 году

Информация о массовых увольнениях сотрудников, которая появилась в прессе, не соответствует действительности.
Обновлено в 04:05
Экономика

Минстрой прогнозирует повышение тарифов на воду и тепло

В Минстрое опасаются, что в условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов «возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ».
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

В Москве задержали убийцу таксиста

В Москве совершено убийство таксиста. Инцидент произошёл в районе Якиманка на улице Крымский Вал в ночь с 26 на 27 декабря.
Обновлено в 01:43
Общество

МВД предлагает ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев

О планах МВД России сделать вид на жительство для иностранных граждан бессрочным сообщалось еще в ноябре.
Обновлено в 03:09
Общество

МВД предложило внести изменения в паспорта россиян

Министерство внутренних дел выступило с предложением внести изменения в оформление общегражданских паспортов россиян.
Обновлено вчера в 11:06
Общество

Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии

Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено вчера в 15:07
Культура

Телеканал «Пятница» прокомментировал закрытие шоу «Орел и решка»

Информация о закрытии трэвел-шоу «Орел и решка» не соотвествует действительности, заявила представитель телеканала «Пятница» Наталья Абрамочкина.
Обновлено в 04:11
Футбол

Промес хочет вернуться в «Спартак»

Полузащитник "Севильи" голландец Квинси Промес может вернуться в московский "Спартак", сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:05
Происшествия

В Афинах возле церкви произошел взрыв

В Афинах возле церкви Святого Дионисия прогремел взрыв. В результате инцидента пострадал полицейский.
Обновлено в 02:34
Общество

В МВД рассказали о самых подделываемых видах алкоголя в России

Заместитель начальника отдела главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергей Смирнов рассказал, какие виды алкоголя чаще всего подделывают в стране.
Обновлено в 03:54
Политика

Армия и РПЦ возглавили рейтинг одобряемых россиянами институтов

Рейтинги государственных институтов, особенно президента и армии, выросли в 2014–2015 годах, но вскоре законодательная и исполнительная власти начали сдавать позиции, особенно правительство и премьер, напоминает социолог Левада-центра Денис Волков.
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие

Трамп впервые прибыл с визитом в Ирак

Американский лидер Дональд Трамп впервые прибыл с визитом в Ирак.
Обновлено вчера в 14:41
Политика

Украинский эксперт Ковтун попал в базу данных сайта «Миротворец»

В Евросоюзе «заметили» деятельность экстремистского сайта после того, как в базе данных появился немецкий политик Герхард Шредер.
Обновлено в 03:13
Общество

Впервые в истории человек пересек Антарктиду пешком в одиночку

Впервые в истории человек пересек Антарктиду на ногах, без посторонней помощи.
Обновлено в 04:05
Происшествия

МЧС назвало предварительную причину пожара на шахте в Соликамске

По предварительной версии, пожар на шахте в Соликамске, в котором погибли девять человек, произошел из-за возгорания стройматериалов при строительных работах.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие

Появилось видео успешного запуска ракеты «Авангард»

Министерство обороны России провело в Камчатском крае зачетные летные испытания, в ходе которых была успешно запущена ракета комплекса «Авангард».
Обновлено вчера в 08:23
Кино

Скончался актер и мастер дубляжа Дмитрий Матвеев

Российский актер Дмитрий Матвеев скончался в возрасте 65 лет. Об этом в Facebook сообщил его друг Олег Хартулари.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие

Путин доволен, что у России первой в мире появился новый вид оружия

Российский лидер напомнил, что еще в своем послании Федеральному собранию говорил о новых видах российского оружия, в том числе и о гиперзвуковом оружии.
Обновлено вчера в 07:22
Экономика

Нелегальная торговля алкоголем в интернете за год выросла на 23%

Как пояснял РБК президент АКИТ Артем Соколова, отсутствие возможности легализовать торговлю через интернет способствует росту теневого рынка, а принятие законопроекта, легализующего торговлю алкоголем через интернет, переведет в легальную зону около 90% теневого рынка, объем которого составляет 2,9 млрд руб.
Обновлено в 03:03
Происшествия

Немецкие СМИ назвали виновных в ЧП с самолетом Меркель

Немецкая авиакомпания Lufthansa ответственна за вынужденную посадку лайнера Airbus А340, на котором канцлер Ангела Меркель летела на саммит G20.
Обновлено в 01:09
Политика

Трамп: США больше не могут быть мировым полицейским

Президент США Дональд Трамп во время визита на американскую военную базу в Ираке заявил, что Соединенные Штаты больше не могут быть мировым полицейским.
Обновлено вчера в 17:45
Футбол

Пантелеев перешел из «Спартака» в «Рубин»

Футболист будет выступать под номером 8. Ранее "СЭ" сообщал, полузащитник перейдет в "Рубин" Пантелеев выступает на позициях центрального и атакующего полузащитника.
Обновлено в 03:13
Общество

Почти 3 млн россиян оказались невыездными перед Новым годом

Почти 3 миллиона россиян оказались в 2018 году в числе невыездных должников перед новогодними праздниками.
Обновлено в 01:33
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить даже стоя на бровке во время матчей.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Футбольной ассоциации и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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