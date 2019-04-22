Футбол

Саркисов получил травму бедра в матче со «Спартаком»Советский спорт 03:42

Нападающий Енисея Артур Саркисов получил травму задней поверхности бедра в игре со Спартаком. У нападающего Артура Саркисова выявлена травма задней поверхности бедра. Более точный диагноз будет после дополнительного обследования, - говорится в сообщении красноярского клуба.
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Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний

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В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента, в котором приняли участие Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.
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Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
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В штабе Зеленского готовят восемь законопроектов для внесения в Раду

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Происшествия

Ространснадзор нашел у S7 нарушения после крушения в Германии

Компанию начали проверять из-за крушения 31 марта в Германии самолета Epic LT, на борту которого находилась совладелица S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачаев и пилот Андрей Дикун.
Обновлено в 08:13
Гаджеты

Складной Samsung Galaxy Fold сразу сломался

Юзеры жалуются, что дорогостоящие смартфоны от «Samsung», являющиеся высокотехнологичным гибридом телефона и планшетного компьютера, начали ломаться практически в первые дни после начала использования.
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Армия и оружие

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Общество

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NYT: Зеленский станет первым еврейским лидером Украины

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Обновлено в 03:16
Происшествия

В Хакасии осудили сотрудников колонии за пытки заключенных

Как рассказал представитель потерпевшего Сергея Буйницкого, адвокат Наталья Монс, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права», суд установил, что в апреле 2016 года сотрудники колонии применили силу к 41-летнему заключенному, чтобы он перестал направлять через своего адвоката жалобы в прокуратуру и Уполномоченному по правам человека.
Обновлено в 06:49
Транспорт

Дорожные знаки в России станут меньше

Уточняется, что идею устанавливать уменьшенные дорожные знаки высказали московские власти в 2015 году.
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Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики

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Посетитель призналась, что «испугалась за свою жизнь». Причём встревожены были и другие посетители кафе.
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В Москве пропала картина Левитана

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Ученица Тутберидзе объявила о переломе ноги

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Компания Kia назвала российские цены на новый Soul.
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Елена Зеленская сделала откровенное признание: «Страшно»

Де-факто первая леди Елена Зеленская не хочет расставаться с любимой работой и хочет как можно меньше бывать на публике.
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