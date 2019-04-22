Саркисов получил травму бедра в матче со «Спартаком»Советский спорт 03:42

Нападающий Енисея Артур Саркисов получил травму задней поверхности бедра в игре со Спартаком. У нападающего Артура Саркисова выявлена травма задней поверхности бедра. Более точный диагноз будет после дополнительного обследования, - говорится в сообщении красноярского клуба.

Саркисов получил травму бедра в матче со «Спартаком»

Политика В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского 21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента, в котором приняли участие Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Экономика Российская пшеница упала в цене Цены на российскую пшеницу упали, причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей — Турции и Египта, пишет «Коммерсантъ».

Происшествия Полиция Шри-Ланки нашла 87 детонаторов на автобусной станции Правоохранители Шри-Ланки, где накануне произошла серия терактов, обнаружили 87 детонаторов на автобусной станции в окрестностях столицы страны Коломбо.

Общество Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».

Политика Мизулина осудила наличие прав у россиян Член Совета Федерации во время выступления на форуме о безопасном интернете заявила, что предлагаемые властями законы, ограничивающие права россиян, – это благо.

Политика Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».

Политика ЦИК Украины обработал три четверти протоколов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах после обработки 75,99% протоколов.

Политика В штабе Зеленского готовят восемь законопроектов для внесения в Раду Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в команде политика разрабатывают восемь законопроектов для внесения в Верховную раду.

Происшествия Ространснадзор нашел у S7 нарушения после крушения в Германии Компанию начали проверять из-за крушения 31 марта в Германии самолета Epic LT, на борту которого находилась совладелица S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачаев и пилот Андрей Дикун.

Гаджеты Складной Samsung Galaxy Fold сразу сломался Юзеры жалуются, что дорогостоящие смартфоны от «Samsung», являющиеся высокотехнологичным гибридом телефона и планшетного компьютера, начали ломаться практически в первые дни после начала использования.

Армия и оружие Коалиция США готовит боевиков для захвата новых районов в Сирии Западная коалиция США готовит боевиков для захвата новых районов на востоке Сирии. Об этом сообщила местная газета «Аль-Ватан».

Общество Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Любовь Успенская Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Политика NYT: Зеленский станет первым еврейским лидером Украины В статье NYT говорится, что после пяти лет «изнурительной войны» на Востоке Украины избиратели посылали сигнал о том, что они больше обеспокоены внутренними угрозами – коррупцией и уровнем бедности.

Происшествия В Хакасии осудили сотрудников колонии за пытки заключенных Как рассказал представитель потерпевшего Сергея Буйницкого, адвокат Наталья Монс, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права», суд установил, что в апреле 2016 года сотрудники колонии применили силу к 41-летнему заключенному, чтобы он перестал направлять через своего адвоката жалобы в прокуратуру и Уполномоченному по правам человека.

Транспорт Дорожные знаки в России станут меньше Уточняется, что идею устанавливать уменьшенные дорожные знаки высказали московские власти в 2015 году.

Общество Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики Игорь Ксенофонтов выступил против повышения денежной компенсации.

Происшествия Свидетель драки компании Кокорина и Мамаева испугалась за свою жизнь Посетитель призналась, что «испугалась за свою жизнь». Причём встревожены были и другие посетители кафе.

Происшествия В Москве пропала картина Левитана Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.

Шоу-бизнес Джессика Симпсон впервые показала младшую дочь В прошедшие выходные Джессика Симпсон не только впервые вышла в свет после рождения третьего ребенка, но и порадовала поклонников фотографиями дочки Берди Мэй Джонсон, которой исполнился месяц.

Экономика Совфед одобрил закон «Об ипотечных каникулах» В понедельник, 22 апреля, Совет Федерации РФ одобрил закон «Об ипотечных каникулах».

Авто Представили полностью электрический внедорожник Ford Bronco Инжиниринговая компания Zero Labs Automotive из Лос-Анджелеса произведёт небольшую партию рестомодов классического внедорожника Ford Bronco с полностью электрической силовой установкой.

Авто Названы рублевые цены на новый Kia Soul Компания Kia назвала российские цены на новый Soul.

Кино Вышел трейлер 3 серии 8 сезона Игры престолов Завершится "Игра престолов" 20 мая, после чего телеканал HBO покажет фильм о создании сериала.