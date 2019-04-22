Футбол
Саркисов получил травму бедра в матче со «Спартаком»Советский спорт 03:42
Нападающий Енисея Артур Саркисов получил травму задней поверхности бедра в игре со Спартаком. У нападающего Артура Саркисова выявлена травма задней поверхности бедра. Более точный диагноз будет после дополнительного обследования, - говорится в сообщении красноярского клуба.
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Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний
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Цены на российскую пшеницу упали, причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей — Турции и Египта, пишет «Коммерсантъ».
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Происшествия
Полиция Шри-Ланки нашла 87 детонаторов на автобусной станции
Правоохранители Шри-Ланки, где накануне произошла серия терактов, обнаружили 87 детонаторов на автобусной станции в окрестностях столицы страны Коломбо.
Обновлено в 06:13
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
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Политика
Мизулина осудила наличие прав у россиян
Член Совета Федерации во время выступления на форуме о безопасном интернете заявила, что предлагаемые властями законы, ограничивающие права россиян, – это благо.
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Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
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В штабе Зеленского готовят восемь законопроектов для внесения в Раду
Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в команде политика разрабатывают восемь законопроектов для внесения в Верховную раду.
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Компанию начали проверять из-за крушения 31 марта в Германии самолета Epic LT, на борту которого находилась совладелица S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачаев и пилот Андрей Дикун.
Обновлено в 08:13
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Складной Samsung Galaxy Fold сразу сломался
Юзеры жалуются, что дорогостоящие смартфоны от «Samsung», являющиеся высокотехнологичным гибридом телефона и планшетного компьютера, начали ломаться практически в первые дни после начала использования.
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Армия и оружие
Коалиция США готовит боевиков для захвата новых районов в Сирии
Западная коалиция США готовит боевиков для захвата новых районов на востоке Сирии. Об этом сообщила местная газета «Аль-Ватан».
Обновлено в 07:44
Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
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Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
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Политика
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В статье NYT говорится, что после пяти лет «изнурительной войны» на Востоке Украины избиратели посылали сигнал о том, что они больше обеспокоены внутренними угрозами – коррупцией и уровнем бедности.
Обновлено в 03:16
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В Хакасии осудили сотрудников колонии за пытки заключенных
Как рассказал представитель потерпевшего Сергея Буйницкого, адвокат Наталья Монс, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права», суд установил, что в апреле 2016 года сотрудники колонии применили силу к 41-летнему заключенному, чтобы он перестал направлять через своего адвоката жалобы в прокуратуру и Уполномоченному по правам человека.
Обновлено в 06:49
Транспорт
Дорожные знаки в России станут меньше
Уточняется, что идею устанавливать уменьшенные дорожные знаки высказали московские власти в 2015 году.
Обновлено в 03:31
Общество
Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики
Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики Игорь Ксенофонтов выступил против повышения денежной компенсации.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Свидетель драки компании Кокорина и Мамаева испугалась за свою жизнь
Посетитель призналась, что «испугалась за свою жизнь». Причём встревожены были и другие посетители кафе.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Москве пропала картина Левитана
Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
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Экономика
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В понедельник, 22 апреля, Совет Федерации РФ одобрил закон «Об ипотечных каникулах».
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Политика
На 7,1% выросло промпроизводство в Пензенской области – Белозерцев
По словам Белозерцева, по промышленности регион сработал на 107,1%. Это неплохой результат.
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Спорт
Ученица Тутберидзе объявила о переломе ноги
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Авто
Представили полностью электрический внедорожник Ford Bronco
Инжиниринговая компания Zero Labs Automotive из Лос-Анджелеса произведёт небольшую партию рестомодов классического внедорожника Ford Bronco с полностью электрической силовой установкой.
Обновлено в 04:21
Космос
Нибиру рассекретила военную базу: 1000-километровый НЛО высадился в подводный бункер и попал на фото
Обновлено вчера в 08:14
Авто
Названы рублевые цены на новый Kia Soul
Компания Kia назвала российские цены на новый Soul.
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Кино
Вышел трейлер 3 серии 8 сезона Игры престолов
Завершится "Игра престолов" 20 мая, после чего телеканал HBO покажет фильм о создании сериала.
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Политика
Елена Зеленская сделала откровенное признание: «Страшно»
Де-факто первая леди Елена Зеленская не хочет расставаться с любимой работой и хочет как можно меньше бывать на публике.
Обновлено в 08:11