Футбол
Саркисов получил травму бедра в матче со «Спартаком»Советский спорт 03:42
Нападающий Енисея Артур Саркисов получил травму задней поверхности бедра в игре со Спартаком. У нападающего Артура Саркисова выявлена травма задней поверхности бедра. Более точный диагноз будет после дополнительного обследования, - говорится в сообщении красноярского клуба.
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Гаджеты
Фото упаковки нового Meizu 16s подтверждает двойную камеру
Фотография с упаковкой смартфона Meizu 16s, засветившаяся на странице в социальной сети Twitter инсайдера из Индии Судханшу Амбхоре, рассекретила характеристики все еще не анонсированного устройства.
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Авто
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«Следуя намеченной стратегии, Haval продолжает последовательное развитие дилерской сети в России и сотрудничает с проверенными компаниями», — сообщает дистрибьютор марки.
Обновлено в 08:10
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Рособоронэкспорт поучаствует в авиакосмическом салоне FAMEX-2019, который пройдет в мексиканском городе Санта-Люсия с 24 по 27 апреля, сообщила пресс-служба организации 22 апреля.
Обновлено в 04:49
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:03
Политика
Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Генеральная прокуратура Украины вызвала экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву для допроса и вручения сообщения о подозрении по делу против бизнесмена Сергея Курченко, соответствующие повестки размещены в понедельник на сайт ведомства.
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Происшествия
В Нижегородской области горят 17 дачных домов в садовых товариществах
Дачные дома в двух садовых товариществах горят в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
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Происшествия
Прокуратура выясняет причины смерти ветерана в больнице на Урале
В Челябинской области прокуратура выясняет обстоятельства смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны.
Обновлено в 06:08
Политика
Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете
Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете, который призван обеспечить стабильную работу русскоязычного сегмента интернета в случае агрессивных действий из-за рубежа.
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Здоровье
Российские врачи первыми успешно пересадили легкие и печень ребенку
Российские врачи первыми в мире провели успешную трансплантацию печени и легких больному муковисцидозом ребенку, сообщила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Превративших заключенных в инвалидов российских тюремщиков посадили
Абаканский городской суд вынес приговор троим сотрудникам исправительной колонии №33 в Хакасии, признав их виновными в пытках, из-за которых один осужденный стал инвалидом.
Обновлено в 09:02
Экономика
Совфед одобрил закон об ипотечных каникулах
Чтобы избежать разногласий в понимании «трудной жизненной ситуации», закон четко прописывает, какие обстоятельства позволяют гражданам претендовать на ипотечные каникулы.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Гуф не дает Айзе Анохиной денег на воспитание ребенка
Звездным гостем нового выпуска «Школы экстрасенсов» стала Айза Анохина, которая приняла участие в конкурсе «Мистер X». Все ученики Свами Даши и Константина Гецати надели маски на глаза и должны были максимально точно описать сидящего перед ними человека.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
СК рассказал о ходе расследования убийства следователя Шишкиной
Следственный комитет России устанавливает личность мужчины, совершившего нападение на фигуранта уголовного дела, которое расследовала следователь Евгения Шишкина, убитая в октябре 2018 года в Подмосковье.
Обновлено в 08:51
Энергетика
Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти
На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
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В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.
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Общество
Быков надеется «вернуться в строй» как можно скорее
Обновлено в 09:25
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На здоровье: как смертельный яд помогает сохранить молодость и лечить болезни
В Древней Греции и Риме, в свою очередь, яды нередко применяли для устранения соперников и даже использовали в качестве инструмента правосудия.
Обновлено 19 апреля в 04:51
Происшествия
Новый взрыв произошел на Шри-Ланке
Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца. Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.
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Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
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Гендиректор московского ХК «Динамо» Шанцев уходит в отставку
В августе 1991 года Шанцев вступил в должность коммерческого директора клуба. Гендиректором "Динамо" он стал в апреле прошлого года.
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Армия и оружие
Азербайджан и Турция проведут широкомасштабные военные учения
С 1-го по 3 мая в Азербайджане пройдут турецко-азербайджанские военные тактические учения «Мустафа Кемаль Ататюрк-2019».
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Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
Самовоспламенение автомобиля Tesla в Шанхае сняли камеры видеонаблюдения.
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Общество
Собянин открыл детский сад в Кокошкино
Обновлено в 09:39
Здоровье
Москалькова рассказала о проблеме оборота фальсифицированных лекарств
"Особую тревогу вызывает проблема, связанная с оборотом фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных лекарств", - написала Москалькова в Instagram.
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В России заметно упали продажи люксовых автомобилей
В первом квартале продажи новых премиальных автомобилей в России упали почти на 19%.
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Единоборства
Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда
Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
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В России выявили убыль населения в 60 регионах
По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Олимпийский чемпион арестован во время акции экологических активистов
Олимпийский чемпион 2012 года в гребном слаломе Этьенн Стотт арестован во время акции экологических активистов, которая прошла в Лондоне 21 апреля, передает The Sun.
Обновлено в 07:47