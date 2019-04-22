Футбол

Нападающий «Енисея» Саркисов получил травму в матче со «Спартаком»REGNUM 06:27

Нападающий красноярского «Енисея» Артур Саркисов получил травму в матче с московским «Спартаком». Об этом сообщается на странице команды в Twitter. Отмечается, что у Саркисова выявлена травма задней поверхности бедра.
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Саркисов получил травму бедра в матче со «Спартаком»

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