Футбол
Нападающий «Енисея» Саркисов получил травму в матче со «Спартаком»REGNUM 06:27
Нападающий красноярского «Енисея» Артур Саркисов получил травму в матче с московским «Спартаком». Об этом сообщается на странице команды в Twitter. Отмечается, что у Саркисова выявлена травма задней поверхности бедра.
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«Енисей» доигрывал матч со «Спартаком» в меньшинстве из-за отсутствия замен
Евро-футбол.рувчера в 14:08
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Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
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Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах
Канцлер Германии Ангела Меркель направила поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов на Украине.
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В Москве найдена пропавшая из частной коллекции картина Левитана
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В первом квартале продажи новых премиальных автомобилей в России упали почти на 19%.
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Парубий предложил принять законопроект о языке 25 апреля
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На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Здоровье
Корпус больницы им. Ф.Иноземцева 1953 г. постройки на востоке Москвы адаптируют для маломобильных граждан
Уточняется, что корпус №5 ГБУЗ «Городская клиническая больница им. Ф.Иноземцева департамента здравоохранения Москвы» по адресу: ул. Фортунатовская, д. 1, корп. 5, район Соколиная гора, Восточный административный округ Москвы.
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Роспотребнадзор порекомендовал мыть куриные яйца с мылом перед Пасхой
В Роспотребнадзоре призвали россиян мыть яйца с мылом и не покупать подгорелые куличи в преддверие Пасхи.
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ЦИК Украины обработал три четверти протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах после обработки 75,99% протоколов.
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Шоу-бизнес
Ирину Цывину похоронят на Троекуровском рядом с Галкиным и Глаголевой
Похоронят ее на Троекуровском кладбище, на аллее актеров, рядом с могилами Владислава Галкина и Веры Глаголевой.
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Авто
Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России
Стоимость самой доступной комплектации Kia Soul Classic с 1,6-литровым атмосферным мотором в сочетании с МКПП составляет 1 029 000 рублей.
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МИД: ОБСЕ не отреагировала на обстрел группы ВГТРК в Донецке
Международные институты никак не отреагировали на обстрел журналистов ВГТРК в Донецке.
Обновлено в 06:29
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Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии
Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
Обновлено в 04:03
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Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
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Мария Шарапова сообщила, что не беременна
Россиянка Мария Шарапова, отвечая на вопросы болельщиков в Инстаграме, сообщила, что она не беременна.
Обновлено в 01:52
Происшествия
В театре Станиславского рухнул помост с хором
Из-за обрушения части декорации сразу несколько артистов хора упали с высоты около полутора метров.
Обновлено в 06:12
Политика
Порошенко победил лишь в одной области Украины
Национальный экзит-полл сообщил, что на выборах побеждает Зеленский с результатом 72,7% голосов, у Порошенко — 26,3%. Ранее сегодня спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер сообщил, что президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.
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Фестиваль весенней корюшки впервые пройдет в Ленобласти
В Ленинградской области 18—19 мая впервые пройдет фестиваль «Корюшка идет».
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Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Экономика
Совфед одобрил закон о крабовых аукционах
Закон о крабовых аукционах одобрил Совфед, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.
Обновлено в 06:29
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У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
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Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента
Обновлено вчера в 21:07
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Гендиректор московского ХК «Динамо» Шанцев уходит в отставку
Гендиректор столичного ХК "Динамо" Валерий Шанцев покинет свой пост. Его должность займет Евгений Кровопусков.
Обновлено в 04:52
Кино
HBO представил промо к 3 серии 8 сезона «Игры престолов»
Американский телеканал HBO представил промо к третьей серии восьмого сезона сериала «Игра престолов».
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Business Insider назвал 20 лучших смартфонов в мире
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