Футбол

Саркисов получил травму бедра в матче со «Спартаком»Советский спорт 03:42

Нападающий Енисея Артур Саркисов получил травму задней поверхности бедра в игре со Спартаком. У нападающего Артура Саркисова выявлена травма задней поверхности бедра. Более точный диагноз будет после дополнительного обследования, - говорится в сообщении красноярского клуба.
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Саркисов получил травму бедра в матче со «Спартаком»

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