Футбол

Саркисов из-за травмы выбыл на три неделиЧемпионат 08:02

Восстановление займет до трёх недель. Саркисов вышел на поле на замену на 59-й минуте, но уже через семь минут покинул поле, получив травму задней поверхности бедра. Лимит замен у «Енисея» к этому моменту был исчерпан, поэтому гости вынуждены доигрывать матч вдесятером.
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Саркисов из-за травмы выбыл на три недели

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