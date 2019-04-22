Футбол
Саркисов из-за травмы выбыл на три неделиЧемпионат 08:02
Восстановление займет до трёх недель. Саркисов вышел на поле на замену на 59-й минуте, но уже через семь минут покинул поле, получив травму задней поверхности бедра. Лимит замен у «Енисея» к этому моменту был исчерпан, поэтому гости вынуждены доигрывать матч вдесятером.
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«Енисей» доигрывал матч со «Спартаком» в меньшинстве из-за отсутствия замен
Евро-футбол.рувчера в 14:08
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