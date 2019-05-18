Футбол
Саратовскому «Соколу» не выдали лицензию ФНЛВзгляд-инфо 04:52
Саратовский "Сокол" оказался в списке из десяти футбольных клубов, пока не получивших лицензии на право выступления в ФНЛ в сезоне-2019/20.
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«Анжи», «Мордовия», «Балтика» и «Луч» не прошли процедуру лицензирования
Советский спортвчера в 10:59
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Общество
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Гражданские самолеты могут сбить в Персидском заливе, предупредили США
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Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети»
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Обновлено вчера в 06:43
Шоу-бизнес
Виктория Боня посетила Каннский кинофестиваль
Светская львица Виктория Боня посетила Каннский кинофестиваль и бьюти мероприятие, посвященное бренду Givenchy.
Обновлено в 05:41
Футбол
Сегодня тремя матчами открывается 29 тур чемпионата России по футболу
ЦСКА смазал концовку чемпионата. Армейцы выиграли только один матч из последних пяти и опустилась на пятое место.
Обновлено в 05:01
Транспорт
Схема движения изменилась на Зеленодольской улице в Москве
На юго-востоке столицы на Зеленодольской улице изменилась схема движения, на улицу больше нельзя повернуть напрямую с Волгоградского проспекта, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.
Обновлено в 05:10
Единоборства
Атлетическая комиссия пересмотрит дела Нурмагомедова и Тухугова
На заседании повторно рассмотрят дела бойцов ММА Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова, сообщает ESPN.
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Обновлено в 05:25
Авто
Флагманский пикап Great Wall получил бюджетную версию
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Обновлено вчера в 09:34
Кино
Финал «Игры престолов» останется открытым
Как отметил Утц, вначале финального сезона он был убежден в том, что в конечном итоге ситуацию разрешит Санса, однако, с приближением финала, по мнению ученого, зрители могут остаться с продолжением хаоса.
Обновлено в 05:08
Происшествия
34 тысячи человек остались без воды из-за прорыва трубы в Казани
68 многоквартирных домов, 7 детсадов, 3 школы и 8 административных зданий остались без воды из-за коммунальной аварии, которая произошла сегодня утром.
Обновлено в 04:11
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В США подросток нашел челюсть мастодонта
Обновлено в 00:17
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Футбол
Моуринью рассказал, когда хочет вернуться к работе
Бывший главный тренер "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что хочет вернуться к работе.
Обновлено вчера в 20:42
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Стал известен состав сборной России на матч чемпионата мира с Латвией
18 мая в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы российская сборная будет противостоять команде Латвии в матче мирового первенства 2019 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:34
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Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн
Венесуэльские власти в мае продали 13,7 т золота на сумму $570 млн.
Обновлено в 01:52
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Росавиация назвала роковые ошибки пилотов SSJ 100
Росавиация представила документ, где назвала, какие ошибки допустили пилоты самолёта Sukhoi Superjet 100 – они и стали причиной катастрофы в Шереметьево, пишут РИА Новости.
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Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский готов снова жениться на бывшей супруге
Недавно известный актер Виталий Гогунский оформил развод с супругой Ириной. Он расходится с женой уже во второй раз.
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Павел Прилучный продает дом через Instagram
На личной странице в Instagram артист разместил объявление о продаже дома в поселке Деденево.
Обновлено в 03:35