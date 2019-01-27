Саратовских учителей выгнали на мороз собирать снег в мешкиГазета.Ru 06:12

Не знаю, кто придумал в мороз выводить учителей на уборку снега в мешки. Аномальные снегопады требуют использовать все резервы, но должен быть здравый смысл во всем. Может, кому-то из чиновников голову отморозило. Если не фейк, и факт с учителями имел место, надо пресекать такое отношение к людям.

Учителей одной из саратовских школ выгнали на субботник в мороз, и им пришлось собирать снег в мешки.

Саратовских учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки

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