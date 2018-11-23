Общество

Саратовский депутат выжил после питания на 3,5 тысячи рублей
Газета.Ru
вчера в 17:51

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко заявил, что его месячный эксперимент с питанием на прожиточный минимум (3,5 тыс. руб.) окончен. Об этом сообщает РИА "Новости". Политик рассказал, что в четверг, 22 ноября, был последний день его диеты.
Газета.Ruвчера в 17:51
с чего всё началось

Живший на 3,5 тысяч рублей саратовский депутат завершил эксперимент

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко завершил эксперимент, в рамках которого питался в течение месяца на 3,5 тысячи рублей после спора о "макарошках" с экс-министром труда, занятости и миграции региона Натальей Соколовой.
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