Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко завершил эксперимент, в рамках которого питался в течение месяца на 3,5 тысячи рублей после спора о "макарошках" с экс-министром труда, занятости и миграции региона Натальей Соколовой.

с чего всё началось

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко заявил, что его месячный эксперимент с питанием на прожиточный минимум (3,5 тыс. руб.) окончен. Об этом сообщает РИА "Новости". Политик рассказал, что в четверг, 22 ноября, был последний день его диеты.

Саратовский депутат выжил после питания на 3,5 тысячи рублей

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