Политика
Сара Сандерс уходит с должности пресс-секретаря Белого дома СШАREGNUM вчера в 16:32
Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс покидает свой пост в конце июня. Об этом сегодня, 13 июля, написал на своей странице в сети микроблогов Twitter президент США Дональд Трамп.
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Экономика
В России могут ввести четырехдневную рабочую неделю
Во время своего выступления на Международной конференции труда премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что введение в стране четырехдневной рабочей недели вполне возможно.
Обновлено 11 июня в 07:26
Политика
Иран отверг обвинения США в причастности к атакам на танкеры
Иран решительно отвергает обвинения США в причастности к атаке на танкеры в Оманском заливе, заявил постпред Ирана в Совбезе ООН Маджид Тахт-Раванчи, 14 июня передает иранский телеканал Press TV.
Обновлено вчера в 20:26
Авто
Опубликовали рендер обновлённого BMW 2-Series Coupe
Дизайнеры из ателье «X-TOMI DESIGN» представили рендерное изображение модели BMW 2-Series Coupe нового поколения.
Обновлено вчера в 03:09
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и впервые стал чемпионом НБА
"Торонто Рэпторз" обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом организации, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:49
Футбол
Эден Азар обратился к болельщикам «Реала»
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:04
Общество
Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России
Продюсера Бари Алибасова могут увезти из России в европейскую клинику, когда угроза его жизни минует, заявил Бари Алибасов-младший в интервью ТВЦ.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
В Забайкалье задержали сторонника ИГ
Установлено, что мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете "с использованием средств анонимизации и методов конспирации, изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ИГИЛ и участия в террористической деятельности".
Обновлено вчера в 22:44
Транспорт
Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Обновлено в 00:00
Авто
Mitsubishi готовит конкурента для Ford Ranger Raptor
Пресс-служба Mitsubishi рассказала о том, что концепт пикапа Triton Absolute, показанный ранее в этом году, может пойти в серийное производство.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка
Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия
Стрелок из новозеландского Крайстчерча не признал вину
Австралиец Брентон Таррант, которого обвиняют в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
В Астраханской области задержаны подозреваемые в организации незаконной миграции
Деятельность участников преступного сообщества, подозреваемых в организации незаконной миграции, пресечена сотрудниками полиции в Астраханской области.
Обновлено вчера в 23:13
Армия и оружие
На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»
Обновлено вчера в 10:24
Транспорт
СМИ узнали о возможном повышении лимита скорости на российских дорогах
В России владельцы автомагистралей могут получить право поднимать скоростной лимит со 110 км/ч до 130 км/ч, соответствующий проект нового стандарта разработал дорожный научно-исследовательский институт министерства транспорта, сообщает 14 июня «Коммерсант».
Обновлено в 00:12
Происшествия
Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве
Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено вчера в 12:03
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено вчера в 09:24
Шоу-бизнес
Известную актрису Орнеллу Мути приговорили к тюремному сроку
Как сообщает Рен.тв, суд приговорил Мути к полугоду тюремного заключения и выплате штрафа.
Обновлено в 00:26
Общество
Синоптики предупредили о грозе и пожароопасности в Московском регионе
Гроза и высокая пожароопасность ожидаются в Московском регионе 14 июня. Об этом говоритcя на cайте Гидрометцентра.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ Заман рассказал о готовившейся войне в Крыму
Экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Заман поделился мыслями о ситуации в стране в 2014 году.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено вчера в 09:58
Политика
В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»
Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Министр соцполитики Украины назвал причину бедности жителей страны
Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинцы недоедают из-за социально-экономической системы, которую создавали в стране на протяжении последних 25 лет.
Обновлено вчера в 21:52
Общество
Собчак назвала Малышеву «мерзавкой» после слов о «детях-кретинах»
О своем отношении Собчак написала в телеграм-канале. Как отмечается, Собчак назвала такой поступок "жестью", а Малышеву назвала "мерзавкой".
Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Кончаловского и Толкалиной радикально сменила имидж
18-летняя дочь Кончаловского и Толкалиной радикально сменила имидж Девушка перекрасила волосы в лиловый цвет.
Обновлено вчера в 08:26
Политика
Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины
В декабре 2018 года экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявления о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Украина отказалась посылать корабли в Керченский пролив
Киев решил не совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 09:53
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» разводится с мужем
Звезда сериала "Кухня" Ольга Кузьмина приняла решение развестись с мужем после 14 лет брака. Об этом актриса написала в своем Instagram.
Обновлено вчера в 19:23