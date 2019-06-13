Политика
Сара Сандерс уходит с должности пресс-секретаря Белого дома СШАREGNUM вчера в 16:32
Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс покидает свой пост в конце июня. Об этом сегодня, 13 июля, написал на своей странице в сети микроблогов Twitter президент США Дональд Трамп.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что в конце июня Сара Сандерс покинет должность пресс-секретаря Белого дома и вернется в родной для себя штат Арканзас.РБКвчера в 17:02
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