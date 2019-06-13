Сара Сандерс уходит с должности пресс-секретаря Белого дома СШАREGNUM вчера в 16:32

с чего всё началось

Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс покидает свой пост в конце июня. Об этом сегодня, 13 июля, написал на своей странице в сети микроблогов Twitter президент США Дональд Трамп.

Политика Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.

Происшествия В Екатеринбурге мужчина осквернил памятник Ельцину Полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело в отношении мужчины, осквернившего памятник первому президенту РФ Борису Ельцину, задержанный сидел за хулиганство еще во времена СССР, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Общество 36 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов На сегодняшний момент в регионе 20 ребят сдали химию на высший балл, двое показали исключительное знание истории, пятеро выпускников отлично сдали литературу и восемь получили 100 баллов за профильную математику.

Космос Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.

Общество Отловщика косаток оштрафовали на 56 млн рублей Суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн рублей очередную компанию-отловщика косаток и белух из "китовой тюрьме" в Приморье, передает РИА "Новости".

Экономика Сбербанк решил проблему подмены мошенниками его номеров Сбербанк полностью устранил проблему подмены мошенниками его номеров, выступает за законодательный запрет использования в России подобных программ, заявил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Наука Недостаток витамина К приводит к ограничению подвижности пенсионеров Сотрудники Университета Тафтса выяснили, что недостаток витамина К в организме пожилых людей приводит к проблемам с подвижностью и инвалидности.

Спорт Мужская сборная России сыграет с Польшей в Лиге наций Год назад в Лиге наций Россия переиграла Польшу со счетом 3-1. Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Происшествия Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".

Политика Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня, говорится в документах суда.

Транспорт На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».

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Спорт Сборная России вышла на чемпионат Европы-2020 Сборная России сумела переиграть команду Италии в отборочной встрече чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счетом 30:23.

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Политика Борис Джонсон лидирует на выборах премьера Великобритании Джонсон набрал 114 из 300 голосов членов партии.