Общество
Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД РоссииГазета.Ru 09:39
Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке. Как отмечается, по окончании ремонтных работ инженеры встроили в шпиль искусственное птичье гнездо.
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Брат Ким Чен Ына мог быть связан с напавшими на посольство в Мадриде
По данным издания, после смерти брата Ким Чен Ына представители организации вывезли его сына Ким Хан Соль.
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Ракета «Союз» задержится на стартовом комплексе ещё на день
Источник издания рассказал, что стандартный план подготовки ракеты «Союз-2.1а» с «Прогрессом» предусматривает два так называемых стартовых дня: первый — в день вывоза, второй — в день запуска.
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Армия и оружие
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