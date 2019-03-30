Общество

Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД РоссииГазета.Ru 09:39

Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке. Как отмечается, по окончании ремонтных работ инженеры встроили в шпиль искусственное птичье гнездо.
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Семейство сапсанов вернулось на шпиль здания российского МИД и ждет птенцов

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Вернувшиеся на шпиль МИДа сапсаны скоро обзаведутся потомством

Вечерняя Москва07:28

Семья соколов-сапсанов вернулась на шпиль высотки МИДа в Москве

Говорит Москва06:43

Соколы-сапсаны вернулись на шпиль здания МИД РФ

Москва 2405:07

На шпиль высотки МИД РФ в Москве вернулась семья соколов-сапсанов

Интерфакс04:12

Сапсаны вернулись на шпиль высотки МИД

Российская газета05:53

Семейство сапсанов вернулось: гнездо соколов на здании МИД попало на фото

SM News02:19
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:54, Ашберн
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