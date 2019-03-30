Общество
Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД РоссииГазета.Ru вчера в 09:39
Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке. Как отмечается, по окончании ремонтных работ инженеры встроили в шпиль искусственное птичье гнездо.
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Дизайнеры решили обрисовать, как может выглядеть новый премиальный кроссовер Genesis, и после этого выложили рендеры в сеть.
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Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
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