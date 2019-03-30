Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД РоссииГазета.Ru 09:39

Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке. Как отмечается, по окончании ремонтных работ инженеры встроили в шпиль искусственное птичье гнездо.

Шоу-бизнес Певица Анастасия вышла замуж в восьмой раз «Только что: певица Анастасия вышла замуж в восьмой раз за певца Юлиана», – сообщил Малахов в Twitter.

Политика В России усовершенствуют сферу госзакупок Правительство России и Госдума готовят поправки в законодательство о госзакупках, сообщила в субботу советник спикера нижней палаты по работе со СМИ Анастасия Кашеварова.

Футбол Лионель Месси повторил рекорд Икера Касильяса в чемпионате Испании Каталонское дерби в рамках 29-го тура чемпионата Испании завершилось домашней победой «Барселоны» над «Эспаньолом» со счетом 2:0. Автором обоих голов стал Лионель Месси.

Хоккей Тарасенко вышел на пятое место по забитым голам в истории «Сент-Луиса» Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко в выездном матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:4) забил свой 30-й гол в регулярном чемпионате сезона-2018/19.

Политика МИД РФ считает нелепыми угрозы США ввести санкции из-за Венесуэлы Как ранее передавало ИА REGNUM, 29 марта 2019 г. спецпредставитель госдепа США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что официальный Вашингтон может ввести новые санкции против РФ за поддержку законных властей Венесуэлы.

Здоровье В Самарской области изменили зоны обслуживания медиков скорой помощи Самарская областная станция скорой медицинской помощи будет помогать пациентам, живущим в Новокуйбышевске, Чапаевске, Безенчукском и Красноармейском районах (за исключением села Любимовка), а также в нескольких селах в Пестравском районе: Марьевка, Красная Поляна, Падовка, Малоархангельское, Тростянь и Черненькое.

Происшествия В отделении полиции в Казани найдено тело следователя Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.

Армия и оружие Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12 Автомат «Калашникова» АК-12 обзавелся ноу-хау — на его дульном тормозе появилась корона, которая значительно облегчает выполнение некоторых задач, рассказал директор оружейного производства концерна Виктор Копытцев.

Происшествия В сети появилось видео гибели российского автогонщика Видео трагедии на чемпионате России по трофи‐рейдам в Геленджике появилось в сети, передает телеканал "360".

Общество В Кремле и на Красной площади отключили свет на «Час Земли» Кремль, Красная площадь и почти 2,2 тысячи зданий в Москве погрузились во тьму на 60 минут в ходе международной природоохранной акции "Час Земли", сообщает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Toyota сообщила о возможной утечке персональных данных 3 млн клиентов Японский автопроизводитель Toyota сообщил о возможной масштабной утечке личных данных клиентов в результате взлома системы компании в ряде дилерских центров и дочерних предприятий.

Происшествия В Москве возбудили дело против отрезавшей своему сыну часть уха матери Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело против женщины, которая в ходе домашнего конфликта избила 12-летнего сына скакалкой и отрезала ему часть правого уха строительным ножом.

Экономика Ford Sollers планирует продать заводы в России В концу июня СП 2019 года последовательно закроет два автозавода во Всеволожске Ленинградской области и в Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге в Татарстане.

Футбол «Хаддерсфилд» досрочно вылетел из АПЛ «Хаддерсфилд Таун» досрочно потерял шансы на сохранение прописки в Английской премьер-лиге (АПЛ) на следующий сезон.

Футбол Ахмат — Спартак 1:3 30 марта между коллективами «Ахмат» и «Спартак» на стадионе «Ахмат-Арена» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19.

Футбол «Зенит» обыграл «Оренбург» в матче молодежного первенства «Зенит» нанес поражение «Оренбургу» в матче 21-го тура первенства России среди молодежных команд.

Шоу-бизнес Максакова рассказала о претензиях к своей матери Экс-депутат Госдумы, бывшая супруга убитого Дениса Вороненкова певица Мария Максакова рассказала в интервью, что ее семья всем обязана отцу, немецкому бизнесмену Петеру Андреасу Игенбергсу.

Политика Депутат Рады обнародовал «список неприкасаемых» Йованович Депутат Верховной рады Мельничук обнародовал список имен украинских политиков и общественных деятелей, которых посол США Мари Йованович якобы запретила преследовать генпрокурору Украины Луценко.

Политика Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски Указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на нефтедобычу на шельфе в прибрежных водах Аляски в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах признан незаконным Федеральным окружным судом этого штата.