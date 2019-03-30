Общество
Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД РоссииГазета.Ru 09:39
Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке. Как отмечается, по окончании ремонтных работ инженеры встроили в шпиль искусственное птичье гнездо.
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Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время в квалификации второго этапа чемпионата - Гран-при Бахрейна.
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола надеется, что нападающий «горожан» Серхио Агуэро не получил травму в матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (2:0). Аргентинский форвард, отметившийся голом, попросил замену и покинул поле на 57-й минуте.
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Отправился на пенсию и теперь пытаюсь учить молодых, как правильно делать то, чем я уже не занимаюсь.
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Сотрудники спецподразделения "А" Службы безопасности Украины (СБУ) приступили к усиленному патрулированию автостанций, аэропортов, вокзалов и улиц накануне выборов главы государства, сообщила в субботу пресс-служба СБУ.
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Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли
Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
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Президент Сербии объяснил, почему не признает Крым частью РФ
Сербский президент Александр Вучич объяснил позицию Белграда по поводу непризнания Крыма частью Российской Федерации.
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