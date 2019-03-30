Общество
Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД РоссииГазета.Ru 09:39
Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке. Как отмечается, по окончании ремонтных работ инженеры встроили в шпиль искусственное птичье гнездо.
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Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Париже
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В Афганистане боевики радикального движения «Талибан»* атаковали кортеж первого вице-президента страны Абдул-Рашида Дустума.
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал грубейшим нарушением отказ ЦИК передать мандат Жореса Алфёрова Павлу Грудинину и потребовал распустить комиссию.
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