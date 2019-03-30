Общество
Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД РоссииГазета.Ru 09:39
Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке. Как отмечается, по окончании ремонтных работ инженеры встроили в шпиль искусственное птичье гнездо.
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Космос
Космонавты на МКС попытаются «поймать» радиацию
Обновлено в 20:14
Армия и оружие
Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией
Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
Обновлено в 21:55
Армия и оружие
Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12
Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже
В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:07
Политика
«Открытая Россия» ликвидирована
Движение «Открытая Россия» ликвидировано, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Наталья Грязневич.
Обновлено в 16:34
Политика
Слуцкий сделал тревожное заявление о выборах на Украине
Слуцкий задался вопросом, о какой легитимности выборов может идти речь, если уже на старте подрывается их легитимность.
Обновлено в 16:18
Происшествия
Во Владивостоке мужчины в костюмах бургера и моркови устроили драку
Во Владивостоке драка между промоутерами в костюмах бургера и морковки попала на видео, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу "Экипажи ДПС" в социальной сети Инстаграм.
Обновлено в 22:01
Экономика
Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года
Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
Обновлено в 06:05
Хоккей
«Вашингтон» нанес поражение «Тампе». Овечкин забросил две шайбы
Александр Овечкин забросил две шайбы – 50 и 51 в сезоне. Одну из них после передачи Кузнецова.
Обновлено в 22:05
Технологии
Facebook намерен ужесточить правила прямых трансляций
Операционный директор Facebook Шерил Сэндберг рассказала, что в компании задумались по поводу ограничений на прямые трансляции после теракта в Новой Зеландии.
Обновлено в 17:22
Здоровье
Спортсменка из Португалии родила сына в коме
Спортсменка-каноистка из Португалии родила сына на 32-й неделе беременности через два месяца после того, как врачи констатировали у нее смерть мозга.
Обновлено в 19:43
Здоровье
Походы в туалет ночью могут указывать на проблемы со здоровьем
На конференции JCS 2019 в Японии кардиологи объяснили, почему ночью люди просыпаются из-за необходимости сходить в туалет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:12
Экономика
Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов
В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.
Обновлено в 04:18
Единоборства
Британский боксер укусил соперника
Обновлено в 19:59
Происшествия
В Одессе автомобиль сбил группу нацгвардейцев
Обновлено в 14:06
Политика
Новый «десант» в Венесуэле — Китай поддержал Россию против США
Тяжелые транспортные самолеты из Китая приземлились вчера днем в аэропорту им. Симона Боливара, расположенном в 20-ти километрах от столицы Венесуэлы Каракаса.
Обновлено в 14:10
Футбол
Илья Геркус: «Если понадобится, я готов присоединиться к Дюкову»
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус дал оценку новому президенту российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 16:58
Интернет
Цукерберг требует госрегулирования интернета
Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Армия и оружие
Израильские танки открыли огонь по сектору Газа
Обновлено в 22:13
Теннис
Братья Брайан победили на турнире в Майами в парном разряде
Обновлено в 17:24
Армия и оружие
Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине
Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено в 13:09
Общество
Facebook удалила посты Цукерберга
Посты основателя "Фейсбука" Марка Цукерберга были удалены из социальной сети, пишет The Associated Press.
Обновлено в 21:26
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:22
Авто
Назван топ-10 самых продаваемых хэтчбеков и лифтбеков в России
Обновлено в 02:01
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Макрон: признание Голанских высот нарушает международное право
«Президент республики подчеркнул, что признание израильского суверенитета над Голанами, оккупированной территорией, противоречит международному праву и может лишь способствовать напряжённости в регионе» — сказано в сообщении Елисейского дворца.
Обновлено в 08:45
Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 11:12