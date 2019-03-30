Общество

Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД РоссииГазета.Ru 09:39

Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке. Как отмечается, по окончании ремонтных работ инженеры встроили в шпиль искусственное птичье гнездо.
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Семейство сапсанов вернулось на шпиль здания российского МИД и ждет птенцов

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Семья соколов-сапсанов вернулась на шпиль высотки МИДа в Москве

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Семейство сапсанов вернулось: гнездо соколов на здании МИД попало на фото

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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:33, Ашберн
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