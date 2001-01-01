В РЖД одобрили сделку на закупку и техобслуживание 13 «Сапсанов»Интерфакс вчера в 23:55

ОАО РЖД завершило одобрение сделки на сумму около 1,1 млрд евро на закупку 13 новых поездов "Сапсан" и их техническое обслуживание в течение 30 лет, сообщает в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

В РЖД одобрили сделку на закупку и техобслуживание 13 «Сапсанов»

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