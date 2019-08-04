Происшествия
«Сапсан» загорелся из-за забравшегося на крышу мужчиныИзвестия 17:40
«В поезде «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург–Москва произошло искрение в токоприемнике из-за забравшегося на крышу поезда зацепера», — сообщили в ведомстве. Как уточняется, этот человек погиб. На крыше найдено тело мужчины, передает «Интерфакс».
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Движение поезда «Сапсан», движущегося из Санкт-Петербурга в Москву, было остановлено на 49 минут в Тверской области из-за гибели зацепера, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (филиал РЖД).Коммерсантъ18:16
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Экономика
Ответные меры РФ привели к падению в Чехии закупочных цен на фрукты на 20%
Ответные меры РФ, введенные в августе 2014 года в ответ на антироссийские санкции стран Запада, привели на рынке Чехии к падению закупочных цен на фрукты для собственных производителей на 20%, а также к разорению отдельных небольших ферм, сообщил РИА Новости председатель ассоциации садоводческих хозяйств республики Мартин Лудвик.
Обновлено в 20:18
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 5 по 9 августа
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 5 по 9 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Сейчас вы на пике своих возможностей, что обещает успех во многих сферах.
Обновлено в 19:50
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против ФБК об отмывании миллиарда рублей
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено вчера в 11:30
Общество
Выступивший на фестивале шашлыка лидер «Чайфа» пожаловался на травлю
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа.
Обновлено в 18:10
Наука
Ученые нашли способ предотвращения гибели мозга
Обновлено в 01:17
Наука
В Канаде нашли останки «Ктулху»
Обновлено 02 августа в 04:29
Здоровье
Новый вид операции позволит женщинам отсрочить менопаузу на 20 лет
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Обновлено в 12:17
Армия и оружие
Турция объявила о начале новой военной операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии.
Обновлено в 18:59
Общество
Молодежи могут начать выдавать кредиты только на образование и жилье
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 20:28
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон.
Обновлено в 11:09
Авто
Один из самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1 рассказал о личном автопарке
Пилот Renault с неохотой упоминал название команды из Маранелло и не уточнил конкретную модификацию классического спорткара.
Обновлено в 16:45
Экономика
ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона
В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП).
Обновлено в 14:36
Музыка
В Петербурге проходит фестиваль блюза
Блюз на берегу Финского залива. Санкт-Петербург принимает музыкальный фестиваль «Мосты», передает ОТР.
Обновлено в 13:10
Интернет
Instagram и WhatsApp решили переименовать
Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
Флаги в Огайо будут приспущены в память о жертвах стрельбы
Флаги в Огайо будут приспущены в память о жертвах стрельбы, произошедшей в городе Дейтон в ночь на воскресенье.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Политика
Минтранс предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в России
Российский Минтранс предложил подумать над созданием сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России.
Обновлено в 19:39
Экономика
«Р-фарм» теснит иностранцев
По данным DSM Group, продажи "Севорана" в 2018 году выросли на 9,7%, до 193,9 тыс. упаковок стоимостью 1,8 млрд руб. В январе — июне 2019 года было продано 84,4 тыс. упаковок препарата на 698,3 млн руб. В 2015 году AbbVie анонсировала локализацию производства полного цикла "Севорана" на мощностях "Р-фарм".
Обновлено в 18:34
Здоровье
Бесплатные лекции о здоровье пройдут в столичных поликлиниках в августе
Бесплатные лекции и занятия для профилактики и ранней диагностики заболеваний будут проходить в столичных поликлиниках с 5 по 10 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 05:53
Общество
В Петербурге прошел митинг в поддержку сестер Хачатурян
В Санкт-Петербурге прошел согласованный митинг в поддержку сестер Хачатурян, которым вменяют статью об умышленном убийстве отца по предварительному сговору.
Обновлено в 10:54
Политика
В Совфеде «отток половины населения Украины» назвали выгодным для РФ
4 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин, говоря о миграции жителей страны, заявил, что через несколько лет половина украинского населения будет находиться за границей.
Обновлено в 19:55
Гаджеты
Отказ руководства Meizu оказался причиной появления Xiaomi
Meizu Джек Вонг основал в 2003 году и в 2019 году это уже «умирающая» компания, которая вынуждена увольнять сотрудников и закрывать собственные розничные магазины.
Обновлено в 09:02
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Происшествия
Президент Мексики заявил о гибели сограждан при стрельбе в Техасе
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено в 12:15
Общество
Последствия сильного ливня в Благовещенске попали на видео
Ливень с сильнейшим шквалистым ветром нанес серьезный урон городу: повалены деревья, затоплены улиц, сработала защита на подстанции "Моховая", что привело к отключению насосов на водозаборе, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:42
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17