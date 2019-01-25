Футбол

Сантьяго Солари: «Винисиус прогрессирует превосходно»Sports.ru вчера в 20:46

Реал — Жирона
4 – 2
Матч завершён
Кубок Испании, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
6′
Энтони Лосано
Лукас Васкес Иглесиас
17′
35′
Педро Алькала
Серхио Рамос
41′
Начо Фернандес
45′+2′
46′
Педро Алькала
Бернардо Эспиноса
Каземиро
Маркос Льоренте
58′
58′
Борха Гарсия
Пайк Сын Хо
Серхио Рамос
61′
Лука Модрич
Тони Кроос
62′
Маркос Льоренте
65′
65′
Алекс Гранель Ноге
Дани Себальос
Иско
69′
Серхио Рамос
76′
77′
Энтони Лосано
Порту
Карим Бензема
80′
Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари подвел итоги первого матча 1/4 финала Кубка Испании с "Жироной" (4:2).
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