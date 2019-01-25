Футбол
Сантьяго Солари: «Винисиус прогрессирует превосходно»Sports.ru вчера в 20:46
|6′
Энтони Лосано
Лукас Васкес Иглесиас
|17′
|35′
Педро Алькала
Серхио Рамос
|41′
Начо Фернандес
|45′+2′
|46′
Педро Алькала
Бернардо Эспиноса
Каземиро
Маркос Льоренте
|58′
|58′
Борха Гарсия
Пайк Сын Хо
Серхио Рамос
|61′
Лука Модрич
Тони Кроос
|62′
Маркос Льоренте
|65′
|65′
Алекс Гранель Ноге
Дани Себальос
Иско
|69′
Серхио Рамос
|76′
|77′
Энтони Лосано
Порту
Карим Бензема
|80′
Реал
Расстановка 4‑3‑3
25
Куртуа
19
Одриосола
4
Рамос
2 ×
6
Начо
12
Марсело
22
Иско
18
Льоренте
8
Кроос
17
Васкес
9
Бензема
28
Жуниор
1
Ирайзоз
4
Рамальо
2
Эспиноса
15
Рамирес
20
Муньеса
14
Гарсия
12
Луис
35
Пайк Сын Хо
6
Гранель Ноге
9
Порту
22
Думбия
Жирона
Расстановка 5‑3‑2
Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари подвел итоги первого матча 1/4 финала Кубка Испании с "Жироной" (4:2).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7197 источников, обновлено в 05:17, Ашберн
Политика
Кадыров вступился за журналистку Ольгу Скабееву
Обновлено в 02:29
Происшествия
Пожар произошел в комплексе «Федерация» в «Москва-Сити»
Пожар произошел в башне "Восток", входящей в состав расположенного в "Москва-Сити" комплекса "Федерация".
Обновлено в 04:44
Происшествия
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Москве
Сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали в столице лабораторию, в которой производили наркотики в особо крупном размере.
Обновлено в 03:21
Авто
Кроссовер Genesis GV80 замечен на тестах
Презентация серийного кроссовера от Genesis должна пройти осенью 2019 года, а продажи машины начнутся в 2020 году.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Красноярском крае ученик устроил стрельбу возле школы
Обновлено в 03:31
Происшествия
Появилось видео с места взрыва в Балашихе
Обновлено в 02:57
Происшествия
СК возбудил дело после попытки сжечь школьника в Москве
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК).
Обновлено в 04:19
Общество
«Как собакам»: кузбасские школьники показали, чем их кормят в столовой
Кузбасские подростки пожаловались на некачественную еду, которую им дают в школьной столовой.
Обновлено в 03:59
Экономика
В России резко подорожала курица
Оптовые и розничные цены на мясо кур в январе 2019 года выросли более чем на 20 процентов, следует из материалов Минсельхоза, опубликованных на сайте ведомства.
Обновлено в 01:48
Происшествия
На Ставрополье трое мужчин убили ветерана войны ради 20 тыс. рублей
На Ставрополье следователям удалось задержать троих мужчин, убивших 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны ради 20 тыс. рублей.
Обновлено в 05:05
Авто
В Калининграде начался выпуск седанов Kia K900
Калининградский завод Автотор приступил к сборке представительских седанов Kia K900.
Обновлено вчера в 10:14
Технологии
В России предложили ввести платную регистрацию мобильных устройств
В Совете Федерации предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).
Обновлено в 03:00
Авто
Составлен ТОП-10 самых популярных иномарок на вторичном рынке России
Обновлено вчера в 09:09
Технологии
Apple уволила более 200 своих сотрудников
Сообщается, что часть сотрудников из команды перешли в другие подразделения компании, а также было добавлено, что на развитие беспилотных технологий в Apple возлагают большие надежды.
Обновлено вчера в 12:19
Общество
Сбербанк сообщил о планах провести метро в офис напротив «Москва-Сити»
Сбербанк обсуждает с РЖД и правительством Москвы возможность строительства станций метро и Московского центрального кольца (МЦК) у нового офисного комплекса напротив «Москва-Сити», в который планируют перенести штаб-квартиру организации.
Обновлено в 01:29
Авто
Вечный клон: представлен новый Opel Vivaro
Среднеразмерный Opel Vivaro никогда не был самостоятельной разработкой немецкой компании.
Обновлено 23 января в 05:26
Общество
Минобороны РФ рассекретило уникальные документы о блокаде Ленинграда
Уникальные документы Центрального архива Минобороны России, многие из которых недавно рассекретили, представили на сайте МО РФ.
Обновлено в 02:16
Происшествия
В китайском городе Чанчунь прогремело несколько взрывов
В китайском городе Чанчунь, который расположен в провинции Цзилинь, прогремел взрыв.
Обновлено в 04:25
Политика
ГП разрешила пяти бизнесменам из «списка Титова» вернуться в Россию
Генпрокуратура сняла ограничения на возвращение в Россию для пяти предпринимателей из "списка Титова", сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Виторган отреагировал на новое появление Собчак в компании Богомолова
Актер Максим Виторган отреагировал на полученное сообщение о том, что его жена Ксения Собчак якобы опять проводит время вместе с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено в 03:55
Политика
Стрелку часов судного дня оставили в двух минутах от конца света
Символические часы судного дня, которые отражают представление сотрудников журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» о неизбежности ядерной войны, оставлены в двух минуты до полуночи.
Обновлено вчера в 15:05
Общество
Юрий Дудь стал совладельцем Sports.ru
Журналист и видеоблогер Юрий Дудь стал совладельцем портала Sports.ru, следует из данных СПАРК.
Обновлено вчера в 19:37
Наука
Ученые нашли естественный способ защиты организма от рака
Процесс аутофагии в клетках в предраковом состоянии оказался естественным способом защиты организма от возникновения онкологических заболеваний.
Обновлено в 03:51
Происшествия
После обысков в мэрии глава Нефтеюганска попал в больницу
Накануне вечером после проведения следственных действий в городской администрации глава Нефтеюганска 47-летний Сергей Дегтярев был госпитализирован.
Обновлено в 02:25
Авто
Предсерийный кроссовер Renault Arkana заметили во время тестов
В распоряжении редакции Autonews.ru оказались фотографии серийной Renault Arkana, снятые предположительно во время испытаний модели.
Обновлено вчера в 01:41
Политика
Кремль заявил об отсутствии просьб о помощи от Мадуро
Венесуэла не обращалась к России с просьбой о помощи во время разговора президентов Владимира Путина и Николаса Мадуро, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:20
Спорт
В МВД насчитали тысячи нелегально оставшихся гостей ЧМ-2018
В настоящее время на территории России незаконно находятся более пяти тысяч человек, которые приехали на чемпионат мира по футболу в 2018 году по паспорту болельщика.
Обновлено в 04:22
Здоровье
В России утвердили план перехода на новую вакцину от гриппа
«Разработан и утвержден план поэтапного перехода на использование квадривалентных вакцин для профилактики гриппа в рамках национального календаря профилактических прививок в период с 2019 по 2021 год», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:59
Общество
На станции метро «Ржевская» установят декоративное цифровое табло
Арт-объект изготовят в форме арки. Табло будет показывать текущее время.
Обновлено в 02:45
Авто
Команда из Иннополиса займется разработкой беспилотного автомобиля
Участниками квалификационных испытаний конкурса, посвященного разработке беспилотного автомобиля, способного передвигаться в условиях русской зимы, стали 13 команд, сообщается на официальном портале о технологических конкурсах Up Great.
Обновлено вчера в 11:00