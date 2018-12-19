Футбол

Солари: «Бэйл разорвал „Касиму“»
Soccer.ru
17:58

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари дал комментарий после победы над "Касимой Антлерс" (3:1) в полуфинальном матче клубного чемпионата мира. Полузащитник "сливочных" Гарет Бэйл в этой встрече отметился тремя забитыми мячами. Бэйл сделал всё, он просто разорвал соперника.
Soccer.ru17:58

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Солари: «Бэйл разорвал „Касиму“»

Soccer.ru17:58

Солари: «Бэйл порвал соперника»

Евро-футбол.ру15:11

Сантьяго Солари: «„Реал“ всегда выходит на поле с целью победить»

Спорт-Экспресс14:43

Солари: рад трём голам Бэйла и сплочённости «Реала»

Чемпионат14:40

Солари: «Ожидаем финала клубного ЧМ в спокойном состоянии»

Бомбардир.ру15:59

Солари: «„Реал“ отнесся со всей серьезностью к полуфиналу клубного чемпионата мира»

Sport24.ru14:57

Сантьяго Солари: «Доволен хет-триком Бэйла и сплоченностью команды»

Sports.ru14:27
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 18:06, Ашберн
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