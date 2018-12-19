Футбол

Сантьяго Солари: «„Реал“ всегда выходит на поле с целью победить»
Спорт-Экспресс
14:43

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари после победы в полуфинале клубного чемпионата мира над "Касимой" (3:1) заявил, что его команда всегда выходит на поле с целью выиграть встречу.
Спорт-Экспресс14:43

Подробнее о событии

Солари: «Бэйл разорвал „Касиму“»

Soccer.ru17:58

Солари: «Бэйл порвал соперника»

Евро-футбол.ру15:11

Сантьяго Солари: «„Реал“ всегда выходит на поле с целью победить»

Спорт-Экспресс14:43

Солари: рад трём голам Бэйла и сплочённости «Реала»

Чемпионат14:40

Солари: «Ожидаем финала клубного ЧМ в спокойном состоянии»

Бомбардир.ру15:59

Солари: «„Реал“ отнесся со всей серьезностью к полуфиналу клубного чемпионата мира»

Sport24.ru14:57

Сантьяго Солари: «Доволен хет-триком Бэйла и сплоченностью команды»

Sports.ru14:27
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:49, Ашберн
Футбол

«Монако» без Головина вышел в четвертьфинал Кубка французской лиги

"Монако" на своем поле в матче 1/8 финала Кубка французской лиги одолел "Лорьян".
Обновлено в 17:53
Футбол

Что Алли показал болельщикам «Арсенала»

Болельщики "канониров" во время игры бросили бутылку с водой в хавбека "Тоттенхэма" Деле Алли, который забил гол и отдал результативную передачу, на что футболист ответил показом на пальцах счёта матча, повернувшись в сторону трибун.
Обновлено в 16:25
Футбол

Виталий Мутко покидает пост президента РФС

Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза (РФС). Чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию.
Обновлено в 07:39
Футбол

«Атлетико» опроверг информацию о переходе Л. Эрнандеса в «Баварию»

Обновлено в 19:14
Футбол

Хет-трик Гарета Бэйла вывел «Реал» в финал клубного чемпионата мира

Полуфинальный матч клубного чемпионата мира между «Реалом» и «Касима Антлерз» завершился в пользу мадридского клуба со счетом 3:1. Встреча прошла в Абу-Даби на стадионе «Зайед Спорт Сити».
Обновлено в 13:28
Футбол

«Шальке-04» уступил «Байеру» в домашнем матче Бундеслиги

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» принимал леверкузенский «Байер».
Обновлено в 14:25
Футбол

Увольнение Моуринью привело к росту цен акций «Манчестер Юнайтед»

Цена акции «Манчестер Юнайтед» сразу выросла на 6% после увольнения главного тренера Жозе Моуринью, сообщает Independent.
Обновлено в 19:40
Футбол

«Краснодар» предложил АИК больше 4 миллионов евро за трансфер Ольссона

Российский клуб «Краснодар» предложил шведскому АИК 4,3 миллиона евро за полузащитника Кристофера Ольссона.
Обновлено в 14:45
Футбол

«Бешикташ» хочет подписать Комличенко

«Бешикташ» хочет подписать двух форвардов. В качестве главных кандидатов – Комличенко и Бурак Йылмаз из «Трабзанспорта».
Обновлено в 15:47
Футбол

Летом Сульшер попросил футболку у Дзюбы

Сульшер попросил футболку для сына, а затем пошутил, что его сын такой же высокий, как Дзюба.
Обновлено в 09:54
Футбол

18-летний полузащитник «Боруссии» Д может перейти в «Реал»

Полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо может продолжить карьеру в мадридском Реале, сообщает Goal.com.
Обновлено в 15:43
Футбол

Витсель включен в команду недели FIFA 19

Компания EA Sports представила 14-ю команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team.
Обновлено в 19:34
Футбол

ЦСКА пошутил над де Хеа: «Сульшер всегда покупает Акинфеева»

Обновлено в 11:12
Футбол

«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в матче Кубка Европы

Баскетболисты краснодарского "Локомотива-Кубани" обыграли немецкую "Альбу" в гостевом матче десятого тура регулярного чемпионата Кубка Европы.
Обновлено в 16:30
Футбол

Капелло отказался от работы в «Роме»

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло мог вернуться к активной футбольной жизни, но отверг предложение "Ромы" стать техническим директором.
Обновлено в 15:04
ещё по теме
Сантьяго Солари
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 13 ноября 2018 - главный тренер клуба «Реал Мадрид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное