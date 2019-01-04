Футбол

Сантьяго Солари: «Реал» обязан был победить «Вильярреал»
Матч ТВ
вчера в 19:26

Вильярреал — Реал
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Эль-Мадригал»
Санти Касорла
4′
7′
Карим Бензема
20′
Рафаэль Варан
41′
Каземиро
Альваро Гонсалес
45′
46′
Гарет Бэйл
Иско
Сантьяго Касерес
Карл Токо-Экамби
63′
64′
Лука Модрич
Федерико Вальверде
Жерар Морено
Карлос Бакка
69′
Хави Фуэго
Мануэль Тригерос
82′
Санти Касорла
82′
86′
Тони Кроос
Винисиус Жуниор
89′
Серхио Рамос
Жауме Коста
90′+1′
Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал ничейный результат в матче с «Вильярреалом» (2:2) в 17-м туре чемпионата Испании.
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