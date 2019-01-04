Футбол
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Эль-Мадригал»
Санти Касорла
|4′
|7′
Карим Бензема
|20′
Рафаэль Варан
|41′
Каземиро
Альваро Гонсалес
|45′
|46′
Гарет Бэйл
Иско
Сантьяго Касерес
Карл Токо-Экамби
|63′
|64′
Лука Модрич
Федерико Вальверде
Жерар Морено
Карлос Бакка
|69′
Хави Фуэго
Мануэль Тригерос
|82′
Санти Касорла
|82′
|86′
Тони Кроос
Винисиус Жуниор
|89′
Серхио Рамос
Жауме Коста
|90′+1′
|47%
|Владение мячом
|53%
|87%
|Процент точных передач
|89%
|4
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|7
|5
|Сейвы вратарём
|2
|3
|Офсайды
|3
|6
|Угловые
|4
|9
|Отборы
|9
|12
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Вильярреал
Расстановка 4‑4‑2
1
Асенхо
24
Лайюн
3
Гонсалес
6
Руис
11
Коста
30
Чуквуэзе
17
Токо-Экамби
14
Тригерос
19
Касорла
2 ×
8
Форнальс
9
Бакка
25
Куртуа
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
12
Марсело
15
Вальверде
14
Каземиро
28
Жуниор
17
Васкес
9
Бензема
22
Иско
Реал
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал ничейный результат в матче с «Вильярреалом» (2:2) в 17-м туре чемпионата Испании.
Матч ТВвчера в 19:26
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«Реал» при Солари выиграл 11 из 13-ти матчей, забивая в среднем 2,6 гола за игру
Бомбардир.ру01 января в 07:24
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