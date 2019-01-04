Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал ничейный результат в матче с «Вильярреалом» (2:2) в 17-м туре чемпионата Испании.

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