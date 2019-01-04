Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал ничейный результат в матче с «Вильярреалом» (2:2) в 17-м туре чемпионата Испании.

Происшествия Происшествия Бывшему министру финансов Подмосковья предъявили обвинение Бывшему первому вице-премьеру, министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, которого экстрадировали из Франции, предъявили обвинения, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Политика Политика В Бундестаге предупредили об ухудшении отношений с Россией Уполномоченный правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе считает, что в 2019 году отношения между Москвой и Берлином «останутся сложными» и ухудшатся.

Космос Космос Сверхтяжелая российская ракета получила название «Енисей»

Космос Космос «Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.

Происшествия Происшествия В Магнитогорске началось прощание с погибшими при обрушении дома Началось прощание с погибшими при частичном обрушении жилого дома в Магнитогорске.

Происшествия Происшествия В Магнитогорске из под завалов спасли пять кошек и собаку Во время спасательной операции, развернувшейся на месте рухнувшего подъезда многоэтажного жилого дома в Магнитогорске, спасателям удалось найти в полуразрушенных квартирах пять живых кошек и собаку.

Общество Общество Правительство согласовало переезд ряда ведомств в «Москва-Сити» Правительство согласовало переезд в 2019 году центральных аппаратов ряда ведомств на территорию делового центра «Москва-Сити».

Финансы Финансы Рубль укрепился по отношению к доллару и евро Курс доллара по состоянию на 10:05 по мск опустился на 32,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня и составил 69,49 рубля, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Общество Общество Тысячи туристов и жителей Таиланда покинули побережье из-за урагана Жители прибрежных районов южных провинций Таиланда покидают свои дома и перемещаются в убежища в связи с приближением тропического урагана "Пабук".

Теннис Теннис Шарапова не смогла закончить матч с Соболенко из-за травмы В китайском Шэньчжэне на турнире Женской теннисной ассоциации досрочно завершился четвертьфинальный поединок между россиянкой Марией Шараповой и Ариной Соболенко из Белоруссии.

Хоккей Хоккей Овечкин 14-й раз подряд забросил 30 шайб в сезоне НХЛ Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне и в 14-й раз подряд достиг данной отметки в одном регулярном чемпионате.

Гаджеты Гаджеты Первый складной смартфон от Xiaomi с гибким экраном попал на видео

Происшествия Происшествия Спасавший тонущую дочь россиянин погиб в Таиланде Мужчине удалось спасти дочь, однако, его самого накрыла большая волна. Спасатели сумели вытащить россиянина из воды.

Политика Политика Задержанный в России американец оказался также британским подданным Задержанный сотрудниками ФСБ РФ в Москве по обвинению в шпионаже бывший морской пехотинец армии США Пол Уилан является также подданным Великобритании, пишет издание The Times.

Политика Политика В интернет попали личные данные сотен немецких политиков, сообщили СМИ Хакеры опубликовали в интернете данные сотен немецких политиков, сообщает в пятницу радиостанция rbb Inforadio.

Политика Политика Медведев утвердил план по стратегии национальной политики Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план реализации стратегии государственной национальной политики в 2019-2021 годах.

Происшествия Происшествия МЧС России: в Магнитогорске поисково-спасательная операция завершена На месте взрыва и обрушения подъезда дома в Магнитогорске спасатели завершили поисково-спасательную операцию, людей под завалами нет.

Общество Общество В Крыму несколько тысяч человек остались без света из-за непогоды «Без электроснабжения остаются 19 населенных пунктов, из них 8 – частично (свыше шести тысяч абонентов)», — указывает «Крымэнерго».

Армия и оружие Армия и оружие Американский военный рассказал, как США «перехитрили» Россию в Сирии Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что вывод американских войск из Сирии является "хитрым шагом", в результате которого Россия якобы рассорится со своим союзниками в этом регионе.

Происшествия Происшествия В Магнитогорске опознали тела всех 39 погибших при обрушении подъезда Тела всех 39 человек, которые погибли при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, опознаны.

Космос Космос Зонд New Horizons прислал снимки астероида Ultima Thule Через полчаса после сближения зонда New Horizons с астероидом Ultima Thule были сделаны первые фотографии поверхности космического объекта.

Экономика Экономика Экс-банкиры из Credit Suisse арестованы по делу о дефолте Мозамбика Дефолт Мозамбика В 2013-2014 годах Мозамбик взял около 2 млрд долларов в кредит у Credit Suisse и банка ВТБ.

Происшествия Происшествия Убийство сотрудника охраны Петра Порошенко попало на видео

Экономика Экономика Госдолг США вырос на $2 трлн при Трампе Государственный долг США к концу 2018 года увеличился до $21,9 трлн, показав рост в $2 трлн с начала 2017 года, когда Дональд Трамп стал президентом Соединенных Штатов.

Происшествия Происшествия Офисное здание частично обрушилось в Новочеркасске Стена четырехэтажного офисного здания обрушилась в Новочеркасске.

Происшествия Происшествия Пожар на рынке в Пятигорске потушен Пожар в торговом павильоне на Верхнем рынке в Пятигорске потушен, площадь возгорания составила более 900 км. метров.

Политика Политика Палата представителей США одобрила бюджет без средств на стену Трампа Палата представителей США, где демократы теперь составляют большинство, одобрила законопроекты о финансировании до 30 сентября 2019 года (конец текущего финансового года) ряда правительственных учреждений, а также о предоставлении средств для обеспечения безопасности границ.

Здоровье Здоровье Названа самая простая и полезная диета на 2019 год Диетологи оценили более 40 популярных режимов питания и практически единогласно поставили на первое место средиземноморскую диету, порекомендовав в 2019 году придерживаться соответствующего рациона.