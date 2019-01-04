Футбол

Сантьяго Солари: «Реал» обязан был победить «Вильярреал»
Матч ТВ
вчера в 19:26

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал ничейный результат в матче с «Вильярреалом» (2:2) в 17-м туре чемпионата Испании.
Матч ТВвчера в 19:26

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Сантьяго Солари: «Победа была у „Реала“ в руках»

Спорт-Экспресс03:33

Сантьяго Солари: «Реал» обязан был победить «Вильярреал»

Sportbox.RUвчера в 19:26

Солари: «Реал» должен был выигрывать у «Вильярреала»

Евро-футбол.ру01:44

Сантьяго Солари: «Должны были побеждать „Вильярреал“, но если не добиваешь соперника, всегда есть риск ничьей»

Sports.ru04:22

Сантьяго Солари: «Реал» обязан был победить «Вильярреал»

Матч ТВвчера в 19:26

Сантьяго Солари: Победа была в наших руках, мы должны были снимать все вопросы

Советский спорт02:31

«Реал» при Солари выиграл 11 из 13-ти матчей, забивая в среднем 2,6 гола за игру

Бомбардир.ру01 января в 07:24
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 04:38, Ашберн
Происшествия

Бывшему министру финансов Подмосковья предъявили обвинение

Бывшему первому вице-премьеру, министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, которого экстрадировали из Франции, предъявили обвинения, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Обновлено в 04:21
Политика

В Бундестаге предупредили об ухудшении отношений с Россией

Уполномоченный правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе считает, что в 2019 году отношения между Москвой и Берлином «останутся сложными» и ухудшатся.
Обновлено вчера в 22:48
Космос

Сверхтяжелая российская ракета получила название «Енисей»

Обновлено в 03:00
Космос

«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны

Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия

В Магнитогорске началось прощание с погибшими при обрушении дома

Началось прощание с погибшими при частичном обрушении жилого дома в Магнитогорске.
Обновлено в 02:54
Происшествия

В Магнитогорске из под завалов спасли пять кошек и собаку

Во время спасательной операции, развернувшейся на месте рухнувшего подъезда многоэтажного жилого дома в Магнитогорске, спасателям удалось найти в полуразрушенных квартирах пять живых кошек и собаку.
Обновлено в 04:33
Общество

Правительство согласовало переезд ряда ведомств в «Москва-Сити»

Правительство согласовало переезд в 2019 году центральных аппаратов ряда ведомств на территорию делового центра «Москва-Сити».
Обновлено в 03:36
Финансы

Рубль укрепился по отношению к доллару и евро

Курс доллара по состоянию на 10:05 по мск опустился на 32,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня и составил 69,49 рубля, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:42
Общество

Тысячи туристов и жителей Таиланда покинули побережье из-за урагана

Жители прибрежных районов южных провинций Таиланда покидают свои дома и перемещаются в убежища в связи с приближением тропического урагана "Пабук".
Обновлено в 00:17
Теннис

Шарапова не смогла закончить матч с Соболенко из-за травмы

В китайском Шэньчжэне на турнире Женской теннисной ассоциации досрочно завершился четвертьфинальный поединок между россиянкой Марией Шараповой и Ариной Соболенко из Белоруссии.
Обновлено в 01:56
Хоккей

Овечкин 14-й раз подряд забросил 30 шайб в сезоне НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне и в 14-й раз подряд достиг данной отметки в одном регулярном чемпионате.
Обновлено вчера в 23:49
Гаджеты

Первый складной смартфон от Xiaomi с гибким экраном попал на видео

Обновлено в 00:32
Происшествия

Спасавший тонущую дочь россиянин погиб в Таиланде

Мужчине удалось спасти дочь, однако, его самого накрыла большая волна. Спасатели сумели вытащить россиянина из воды.
Обновлено вчера в 21:44
Политика

Задержанный в России американец оказался также британским подданным

Задержанный сотрудниками ФСБ РФ в Москве по обвинению в шпионаже бывший морской пехотинец армии США Пол Уилан является также подданным Великобритании, пишет издание The Times.
Обновлено в 01:12
Политика

В интернет попали личные данные сотен немецких политиков, сообщили СМИ

Хакеры опубликовали в интернете данные сотен немецких политиков, сообщает в пятницу радиостанция rbb Inforadio.
Обновлено в 03:22
Политика

Медведев утвердил план по стратегии национальной политики

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план реализации стратегии государственной национальной политики в 2019-2021 годах.
Обновлено в 03:02
Происшествия

МЧС России: в Магнитогорске поисково-спасательная операция завершена

На месте взрыва и обрушения подъезда дома в Магнитогорске спасатели завершили поисково-спасательную операцию, людей под завалами нет.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия

В ФРГ у офиса партии «Альтернатива для Германии» произошел взрыв

Обновлено в 02:47
Общество

В Крыму несколько тысяч человек остались без света из-за непогоды

«Без электроснабжения остаются 19 населенных пунктов, из них 8 – частично (свыше шести тысяч абонентов)», — указывает «Крымэнерго».
Обновлено в 04:11
Армия и оружие

Американский военный рассказал, как США «перехитрили» Россию в Сирии

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что вывод американских войск из Сирии является "хитрым шагом", в результате которого Россия якобы рассорится со своим союзниками в этом регионе.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия

В Магнитогорске опознали тела всех 39 погибших при обрушении подъезда

Тела всех 39 человек, которые погибли при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, опознаны.
Обновлено вчера в 23:50
Космос

Зонд New Horizons прислал снимки астероида Ultima Thule

Через полчаса после сближения зонда New Horizons с астероидом Ultima Thule были сделаны первые фотографии поверхности космического объекта.
Обновлено вчера в 02:15
Экономика

Экс-банкиры из Credit Suisse арестованы по делу о дефолте Мозамбика

Дефолт Мозамбика В 2013-2014 годах Мозамбик взял около 2 млрд долларов в кредит у Credit Suisse и банка ВТБ.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия

Убийство сотрудника охраны Петра Порошенко попало на видео

Обновлено вчера в 16:38
Экономика

Госдолг США вырос на $2 трлн при Трампе

Государственный долг США к концу 2018 года увеличился до $21,9 трлн, показав рост в $2 трлн с начала 2017 года, когда Дональд Трамп стал президентом Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия

Офисное здание частично обрушилось в Новочеркасске

Стена четырехэтажного офисного здания обрушилась в Новочеркасске.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия

Пожар на рынке в Пятигорске потушен

Пожар в торговом павильоне на Верхнем рынке в Пятигорске потушен, площадь возгорания составила более 900 км. метров.
Обновлено в 03:48
Политика

Палата представителей США одобрила бюджет без средств на стену Трампа

Палата представителей США, где демократы теперь составляют большинство, одобрила законопроекты о финансировании до 30 сентября 2019 года (конец текущего финансового года) ряда правительственных учреждений, а также о предоставлении средств для обеспечения безопасности границ.
Обновлено вчера в 22:25
Здоровье

Названа самая простая и полезная диета на 2019 год

Диетологи оценили более 40 популярных режимов питания и практически единогласно поставили на первое место средиземноморскую диету, порекомендовав в 2019 году придерживаться соответствующего рациона.
Обновлено вчера в 06:21
Политика

Владимир Путин поздравил Зураба Церетели с 85-летием

Президент России Владимир Путин поздравил скульптора, президента Российской академии художеств, народного художника СССР Зураба Церетели с 85-летним юбилеем.
Обновлено в 04:08
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Сантьяго Солари
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 13 ноября 2018 - главный тренер клуба «Реал Мадрид».
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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